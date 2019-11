Le pagelle del Cosenza - Legittimo nervoso, Pierini spacca la gara

© foto di Andrea Rosito

Perina 7 - Miracoloso in almeno un paio di situazioni. Grande rivincita per il portiere dei calabresi, sempre sulla cresta dell'onda.

Bittante 6,5 - Costante nella spinta, abile in sovrapposizione. Ottima gara dell'ex Empoli, anche oggi preferito a Corsi.

Idda 5,5 - Purtroppo per lui è decisivo nel gol di Moscati con una deviazione. Poi si riprende, ma il contributo - suo malgrado - negativo nella rete del pari parziale trapanese è decisivo ai fini di una valutazione.

Capela 5 - Si fa buttare fuori per le troppe trattenute su corner, dopo aver protestato anche parecchio. Peccato, per il resto ottima gara fino a lì.



Legittimo 5 - Nervosissimo, prende un giallo nel primo tempo e rischia di farsi espellere più volte. Gara da dimenticare per l'esterno.

Dal 66' D'Orazio 5,5 - Entra per provare a sollevare il baricentro, ma i suoi erano davvero troppo stanchi e finisce per lavorare d'inerzia come i compagni.

Sciaudone 5,5 - Gara non eccezionale per l'ex Bari, che non riesce ad incidere come suo solito quest'oggi.

Dall'81 Broh sv -



Kanouté 6,5 - Gara da regista puro: fa bene in impostazione, recupera anche parecchi palloni e prova il tiro in diverse occasioni.

Bruccini 6 - Non può segnare sempre il capitano cosentino, ma riesce comunque a sfoderare una prestazione solida contro un Trapani molto ostico.

Baez 6 - Alle volte indisponente, altre fantastico. Croce e delizia dell'attacco di un Braglia che lo punzecchia parecchio.

Riviere 6,5 - Tanto lavoro sporco quest'oggi per l'ex Monaco, che non riesce a rendersi direttamente pericoloso aprendo però tanti spazi per Baez e soprattutto per Pierini.

Pierini 7,5 - Fantastico. Due gol da cartolina per il giovane scuola Sassuolo, uomo in più del Cosenza per larghi tratti della partita.

Dal 74' Machach sv -