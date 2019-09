Le pagelle del Cosenza - Machach lampi di classe, Perina reattivo

Risultato finale: Benevento-Cosenza 1-0.

Perina 6 - Salva il risultato in un paio di occasioni e si dimostra sempre attento e reattivo. Non può nulla sul gol.

Idda 6 - Decisione e pochi fronzoli negli interventi difensivi. Si fa valere nell'arco dei 90 minuti.

Monaco 6 - Sfiora il vantaggio in apertura di secondo tempo e per tutta la ripresa prova a ripetersi, ma senza fortuna.

Legittimo 6 - La difesa del Cosenza regge bene e capitola solo nei minuti finali. Dimostra attenzione e senso della posizione nel controllare le incursioni di Insigne.

Corsi 6 - Tanto sacrificio sulla fascia, soprattutto nel ripiegare all'indietro in fase difensiva quando il Benevento attacca in velocità.

Kanouté 6 - Si mette in evidenza soprattutto nel primo tempo, grazie alla fisicità accompagnata da giocate di qualità. Nella ripresa le energie spese lo appannano un po'. Dal 33' s.t.: Sciaudone 5,5 - Pochi minuti a sua disposizione, ma non lascia il segno.

Greco 6 - Detta i tempi a centrocampo gestendo con attenzione la manovra del Cosenza che risulta molto ordinata in mediana.

Bruccini 5,5 - Non risparmia qualche "sportellata" quando si tratta di difendere il pallone. Ingaggia un duello personale piuttosto fisico con Letizia.

Báez 5,5 - Poco in evidenza nel primo tempo, sembra a volte giocare troppo slegato dal resto dell'attacco.

Rivière 5,5 - Si vede a tratti, ma dimostra un buon tempismo negli inserimenti. Resta ancora da perfezionare l'intesa con i compagni. Dal 20' s.t.: Carretta 5,5 - Solo qualche spunto nel finale di gara, ma non sufficiente a dare al Cosenza quel guizzo in più davanti alla porta giallorossa.

Machach 6,5 - Mette in mostra alcuni lampi di pura classe e, soprattutto nel finale di primo tempo, sembra poter mettere in scacco la difesa del Benevento. Dal 14' s.t.: Pierini 5,5 - Al quarto d'ora della ripresa Braglia gioca la carta Pierini per rimescolare le carte nell'attacco del Cosenza ma il nuovo entrato si vede solo in un paio di occasioni.