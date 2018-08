Le pagelle del Cosenza - Maniero punge ma non basta, bene Tutino

Risultato finale: Ascoli-Cosenza 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Saracco 6 - Tiene la saracinesca bassa praticamente per tutta la partita, ma nel finale Brosco gli rovina i piani.

Capela 6.5 - Si concentra sulla fase difensiva, e non commette particolari sbavature. Nel finale si sgancia e regala a Tutino un assist che per poco l'attaccante non trasforma.

Dermaku 6 - Concede pochissimo agli avversari, monitorando al meglio la fase difensiva.

Legittimo 6 - Riesce a sganciarsi soltanto in un paio di occasioni, dopo il gol si limita a contenere gli avversari.

Corsi 6 - Da buon capitano guida i suoi nel contrastare le sortite offensive del Cosenza.

Verna 6 - Fa girare bene il pallone, nella ripresa fa buon lavoro aiutando la difesa.

Mungo 6 - In un paio di occasioni prova la conclusione dalla distanza senza trovare fortuna.

Garritano 5.5 - Durante il match non riesce a tenere sempre il ritmo della gara, sparisce nella ripresa. (Dal 60' Palmiero 6 - Entra bene in campo, va subito ad aggredire gli avversari con personalità).

D'Orazio 6 - Si muove bene in entrambe le fasi di gioco, dando un supporto considerevole ai suoi. (Dall'82' Idda sv).

Maniero 6.5 - Comincia alla grande, sbloccando il match d'esordio. Fa sognare il pubblico calabrese, ma la magia svanisce nel finale. (Dal 68' Perez sv).

Tutino 6.5 - Sempre pronto a far male, nel finale con una mezza rovesciata fa sussultare tutto lo stadio, si supera il portiere avversario.