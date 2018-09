Le pagelle del Cosenza - Mungo uomo ovunque, Palmiero il migliore

© foto di Giuseppe Scialla

Saracco 6 - Un'uscita a vuoto, sulla quale è fortunato. Ma anche una gran parata (inutile) prima del gol di Kingsley. Tutto sommato positiva la sua partita.

Capela 6,5 - Diverse chiusure del numero 4, a tratti anche bello da vedere. Si distingue per disimpegni sempre eleganti. Esce anzitempo a causa di un infortunio. Dal 70' Tiritiello s.v.

Dermaku 6,5 - Sempre presente in area di rigore, mura una miriade di tentativi. Arginare l'attacco del Perugia di solito non è facile, ma oggi per lui pare un gioco da ragazzi.

Legittimo 6,5 - Occupa bene lo spazio e intuisce in anticipo le intenzioni degli avversari. Senza disdegnare qualche zingarata offensiva.

Corsi 6 - Qualche buona discesa sulla fascia, accompagna quando può la manovra offensiva del Cosenza. Sufficiente.

Mungo 6,5 - Uomo ovunque del Cosenza, a volte sembra esserci più di un Mungo in campo. Anche oggi fa entrambe le fasi, ci mette l'intensità giusta. Senza mollare un centimetro.

Palmiero 7 - Partita di gran personalità dell'ex Napoli, tra i migliori in campo. E' bravissimo nella lettura dei passaggi degli avversari, si posiziona sempre sulla linea giusta. Agisce da play e indirizza ogni trama di gioco.

Garritano 6,5 - Se la cava bene in mediana, inserendosi spesso e volentieri. A referto l'assist al bacio, di prima intenzione, per la rete dell'1-0 di Maniero. Dal 77' Bruccini s.v.

D'Orazio 6 - Tecnicamente non è eccezionale, ma non fa mancare la sua corsa. Macina chilometri sulla fascia, su e giù, pur senza mai eccellere.

Tutino 6 - Ha il gran merito di recuperare il pallone e con lucidità far partire l'azione che manda in rete il Cosenza in tre tocchi nel primo tempo. Braglia gli chiede di accendere la luce, l'ex Napoli lo fa solo a tratti.

Maniero 6,5 - La sua esperienza a disposizione del Cosenza. Indirizza i compagni, dà un punto di riferimento là davanti e sigla la rete dell'1-0 con un tocco facile facile. Dal 62' Perez 5,5 - Non entra nel migliore dei modi. Dà centimetri, ma non è mai pericoloso.