Le pagelle del Cosenza - Ok Rivière e Bittante, Carretta poco in fiducia

Saracco 6.5 - Incolpevole in occasione del tiro di Tremolada deviato fortunosamente da Candellone, il secondo portiere del Cosenza si fa trovare sempre pronto nel momento del bisogno.

Idda 6.5 - Molto attento, fin dal primo minuto, a contenere le accelerazioni di Candellone. Bravissimo a fare buona guardia della propria zona di competenza.

Capela 6 - Si fa superare con troppa facilità in certi frangenti della gara, mentre in altri è quasi un muro: partita discontinua per il portoghese.

Legittimo 6.5 - E' uno degli uomini chiave di questo Cosenza che vuole lottare per la permanenza in Serie B: per restare nella categoria, giocatori come lui sono fondamentali.

Casasola 7 - Schierato dal 1' al posto di Corsi, macina chilometri sulla corsia di destra spaventando costantemente i marcatori avversari: chiude la serata con un altro assist, l'ennesimo di un 2020 fin qui praticamente perfetto (Dall'88' Corsi s.v.)

Bruccini 6.5 - Un altro punto di forza del Cosenza: l'esperto centrale classe '84 non sbaglia un colpo, dimostrandosi ancora una volta determinante per le sorti della squadra.

Sciaudone 6.5 - Alterna a dovere la fase offensiva a quella difensiva, senza alcuna sbavatura.

Bittante 6.5 - Autore di un gol fondamentale per la corsa salvezza del Cosenza: oltre alla marcatura, realizzata al 23' su assist di Casasola, da segnalare tante altre giocate di spessore da parte sua (Dal 77' D'Orazio s.v.)

Carretta 5 - Non sembra affatto in fiducia, l'ex Cremonese tocca pochissimi palloni non riuscendo a rendersi pericoloso dalle parti di Bindi (Dal 65' Bahlouli 6.5 - Giovane e molto promettente, ha poco tempo a disposizione per mettere in mostra tutto il suo talento)

Rivière 6.5 - Con l'esperienza riesce a procurarsi il fallo da rigore, poi dal dischetto è freddissimo nel trafiggere Bindi.

Báez 6 - Non proprio la miglior serata per il numero 32 rossoblu, chiamato a sacrificarsi da Occhiuzzi: compito eseguito correttamente.