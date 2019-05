Le pagelle del Cosenza - Palmiero top, Embalo scatenato

Salernitana-Cosenza 1-2

Luca Palmiero

© foto di Andrea Rosito

Saracco 6,5 - Chiamato in causa poche volte, ma risponde sempre presente. Neutralizza la punizione di Rosina e compie alcune uscite coraggiose che infondono sicurezza al reparto.

Capela 6,5 - Battaglia con gli avanti granata senza concedere niente. Ci mette il fisico e sbroglia diverse situazioni di pericolo.

Schetino 6 - Qualche sbavatura per l'uruguaiano, che nel primo tempo per poco non manda in porta Djuric. Cresce però col passare dei minuti respingendo una gran quantità di palloni.

Legittimo 6,5 - Prova di personalità per l'ex di turno, che oltre a condere poco dal suo lato si concede anche diverse licenze in impostazione. Dal 52' Dermaku 6 - Tanta solidità nel forcing finale della Salernitana.

Bittante 6,5 - Onnipresente sulla corsia di destra, dove mette in seria difficoltà la Salernitana con le sue discese. Per poco non manda in gol Garritano nella ripresa con uno dei tanti cross della sua partita.

Bruccini 6,5 - Dopo pochi minuti scalda i guantoni di Micai con un destro potente dal limite. Accompagna sempre la manovra offensiva, con continue sovrapposizioni sulla corsia di destra.

Palmiero 7,5 - Padrone incontrastato del centrocampo, gioca tanti palloni con carattere e qualità. Dimostra una visione di gioco periferica, dettando i ritmi della manovra e dispensando aperture col contagiri. Corona una prestazione sontuosa col primo gol in B, che vale il successo per i rossoblù.

Trovato 6 - Inizialmente un po' impacciato il giovane classe '98, che comunque dimostra a tratti grandi proprietà tecniche. Viene comunque da un lungo infortunio e disputa quarantacinque minuti tutto sommato positivi. Dal 46' Embalo 7 - Fa il bello e il cattivo tempo nelle ampie praterie lasciate dalla Salernitana. Prima manda in porta Tutino con un tacco delizioso, poi prova più volte la via della rete ma senza fortuna. Imprendibile per i difensori granata.

D’Orazio 6,5 - Le sue scorribande a sinistra creano non pochi grattacapi alla Salernitana. Bravo anche in chiusura, quando nel primo tempo ferma Djuric lanciato a rete. Cala col passare dei minuti.

Garritano 7 - Un gol e tante giocate d'alta scuola per il giocatore scuola Inter, che nella ripresa sfiora la doppietta personale a più riprese. Spara alto sottoporta e si vede respingere ottimamente da Micai un gran destro a giro.

Tutino 7 - Quando punta l'uomo è a tratti ncontenibile. Serve a Garritano il pallone del vantaggio e nella ripresa va vicino al gol personale dopo una gran triangolazione con Embalo. Dal 65' Sciaudone 6 - Sfiora il gol dopo poco dal suo ingresso in campo con un diagonale in area. Per il resto ordinaria amministrazione.