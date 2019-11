Le pagelle del Cosenza: peccati mortali in difesa

Niente da fare per il Cosenza che sciupa il doppio vantaggio ad Ascoli e perde 3-2.

Perina 6,5: compie una parata determinante pochi secondi dopo lo 0-1, si ripete ad inizio ripresa volando sul colpo di testa di Valentini. Non può nulla sui primi due gol dell’Ascoli mentre si fa bucare da Scamacca lasciandogli il corridoio in mezzo alle gambe in occasione del gol-partita.

Corsi 5,5: è il simbolo di questo Cosenza. Lucido e puntuale nella prima parte, in apnea quando il vento cambia. Dalle sue parti Ninkovic e Chajia fanno partire cross a ripetizione. Rischia anche il rosso nel finale.

Monaco 5,5: solita prova di sostanza, con il duello fisico vinto con Ardemagni. Con un altro metro di giudizio, da una spinta di Ninkovic ai suoi danni sarebbe scaturito il rosso al marchigiano. Poi le amnesie del pacchetto arretrato che costano i due gol di Scamacca.

Idda 5,5: copia e incolla del voto a Monaco. Braglia che ne ha viste tante, non a caso parla di sconfitta da polli.

Legittimo 5: sul suo lato insiste molto l’Ascoli con la catena Andreoni – Ninkovic – Da Cruz. Si arrangia con mestiere ed esperienza grazie anche al supporto di Sciaudone. Si dimentica di Scamacca in occasione del 2-2, peccato mortale non seguire l’uomo su un cross dalla trequarti.

Bruccini 6: realizza il quarto gol con l’ennesimo calcio di rigore, ma rischia grosso perché Leali intuisce. Nel finale non garantisce le distanze tra i reparti e l’Ascoli rompe gli argini.

Kanoute 5,5: è il metronomo di quantità della squadra ospite. Prova di sostanza nel primo tempo, bello il duello con Petrucci.

Sciaudone 5,5: pronti via e stende Ninkovic. Cala nella ripresa quando cerca gloria con conclusioni da fuori. Dal 36’ st Carretta SV: entra per garantire possesso palla. Obiettivo fallito.

Baez 6: i suoi cross e corner dalla destra hanno il merito di svegliare un match dal torpore iniziale. Tutta qualità che gli attaccanti calabresi riescono a capitalizzare. Nel finale diventa centravanti e guida le ripartenze ospiti.

Riviere 6,5: ha il merito di trasformare in oro il primo pallone giocabile (mica tanto) che gli capita tra i piedi. Esce e si spegne la luca. Dal 16’ st Litteri 5,5: i due tecnici cambiano le punte a distanza di pochi secondi. Non riesce ad incidere come il suo collega Scamacca.

Pierini 6: guadagna un penalty e prova a tenere alto il baricentro. Dopo il raddoppio cala e lascia il campo ad inizio ripresa. Dal 9’st D’Orazio 5,5: pesa il pasticcio in uscita sul gol del 3-2 che decide il match.