Le pagelle del Cosenza - Perina, Bruccini e Sciaudone su tutti

Risultato finale: Cosenza-Cremonese 2-0

© foto di Andrea Rosito

Perina 7 - Continua l'imbattibilità difensiva. Ottima prestazione con almeno due parate decisive

Corsi 6 - La sua gara dura poco. Dopo meno di 25' è costretto a lasciare il campo per noie muscolari. (Dal 24' Bittante 6 - Entra a freddo, ma si disimpegna con ordine.)

Dermaku 6.5 - Con grinta e orgoglio riesce a tener botta agli attaccanti della Cremonese. Sfiora anche il gol nel finale

Idda 6 - Si integra bene con il compagno. Dà prova di reattività in più di un'occasione. Anche lui però deve lasciare il campo anzitempo per problemi fisici. (Dal 72' Capela s.v. - )

Legittimo 6 - Parte forte, trova anche spazio per pungere. Si assesta nella ripresa, ma la sua spinta si fa sentire sfiorando il gol nel finale.

Bruccini 7 - Il rigore segnato alla fine è il giusto premio per una prova densa sia per quantità che per qualità.

Palmiero 6.5 - Il classico mediano che piace agli allenatori: recupera palloni e apre il gioco.

Sciaudone 7 - Una bella prestazione. Altra rete con la sua nuova squadra. Innesco azzeccato a gennaio.

Embalo 5.5 - Anche lui via per un guaio fisico, in precedenza non aveva brillato. (Dal 45' Garritano 6 - Si disimpegna con ordine, si rende pericoloso nel finale.)

Litteri 5 - Si fa ipnotizzare da Ravaglia sul rigore. Per il resto match incolore.

Baez 5.5 - Espulsione che rovina la sua gara. Prima alcune sgasate, ma senza eccellere.