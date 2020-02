Le pagelle del Cosenza - Perina dall'inferno al paradiso e viceversa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Pescara-Cosenza 2-1

Perina 6,5 - Dall'inferno al paradiso e poi di nuovo all'inferno nel giro di pochi minuti. Una buona partita fino agli episodi finali che rivoluzionano tutto. Suo il fallo che concede il rigore al Pescara come sua anche la parata che tiene in vita i suoi sul rigore di Galano. Poco può sul tiro finale di Bocic, che lo infila e regala i 3 punti agli avversari.

Capela 5,5 - Gioca una partita pressoché perfetta fino all'ultimo minuto, quando si perde Bocic sul gol decisivo.

Monaco 6,5 - Sempre attento a non dare spazio al Pescara, guida la propria difesa a lasciare sempre in fuorigioco gli avversari. Tattica che paga se si toglie l'ultima azione.

Idda 5,5 - Suo il buco difensivo che permette a Zappa di mettere in rete il pareggio. Peccato, perché il resto della gara era stata di livello.

Casasola 6 - Grande spinta sulla fascia, soprattutto in attacco dove però alla fine non riesce ad essere decisivo.

Sciaudone 5 - Una buona partita a centrocampo prima dell'espulsione. Intervento duro che subisce la reazione severa dell'arbitro. Rosso che ci può stare ma che limita e non poco la prestazione di tutto il Cosenza

Kanoutè 5,5 - I colpi sono quelli del grande giocatore, l'atteggiamento no. Alterna giocate illuminanti ad altre banali, come quella che porta all'espulsione di Sciaudone.

Prezioso 6,5 - Dai suoi piedi viene il cross che Asencio mette in porta. Sulla fascia è un costante pericolo (dal 78' Broh - s.v.)

D'Orazio 6 - Braglia se la prende molto con lui nel primo tempo, anche se in realtà mostra un paio di folate offensive degne di nota. Solo un grande intervento di Fiorillo gli toglie la gioia del gol (dal 71' Lazaar 6 - Non entra male in campo per quanto riguarda la fase offensiva, dove mette in mezzo buoni cross. Un po' peggio dietro, dove lascia troppi spazi).

Rivière 5 - Primo tempo sostanzialmente da incubo. Sbaglia due gol clamorosi tutto solo davanti a Fiorillo e nella seconda occasione si fa anche male. Costretto a lasciare il campo per un problema muscolare, esce in lacrime (dal 32' Pierini 5,5 - Dev'essere il ruolo che contro il Pescara porta a sbagliare gol. Pierini come Rivière si mangia almeno un paio di reti. Mezzo voto in più per un'ottima copertura nel finale).

Asencio 7 - Al di là del bel gol frutto di uno stacco di testa imperioso, lo spagnolo fa un gran lavoro di rifinitura. Scintille con Sognamiglio, che evidentemente ha riconosciuto in lui un pericolo. Solo la sfortuna gli toglie la gioia della doppietta facendo stampare il pallone sul palo.