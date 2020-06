Le pagelle del Cosenza - Perina e Bittante super, Riviere timbra ancora

Perina 7 - Non compie nessun intervento degno di nota fino al calcio di rigore. Ipnotizza Ciofani e festeggia nel miglior modo possibile la nascita del secondogenito.

Idda 5,5 - Causa il rigore che avrebbe potuto riaprire le sorti del match e lascia i suoi compagni in inferiorità numerica. Deve ringraziare il suo portiere se non ci sono state conseguenze. Impiega troppo per prendere le misure a Parigini, per sua fortuna l'avversario non è in grande serata.

Schiavi 6,5 - Lotta per tutta la partita con Ciofani ribattendo colpo su colpo alle sportellate dell'avversario. Dimostra sicurezza e grande solidità. (Dal 68' Monaco 6 - Si mette al centro della difesa e riesce ad arginare le offensive non troppo decise degli avversari).

Legittimo 6,5 - Partita diligente, sempre in posizione e mai in ritardo nel contrastare gli avversari. Dalle sue parti non si sfonda mai

Casasola 7 - Fa il bello e il cattivo tempo sulla fascia destra. Sempre attento quando ripiega sulla linea di difesa nonostante la sua vocazione sia un'altra. Offre a Baez un cross perfetto in occasione dello 0-2.

Bruccini 6 - Partita di "garra" per il capitano che non tira mai indietro la gamba e aiuta i compagni raddoppiando i portatori di palla.

Prezioso 6,5 - L'assist a Riviere vale da solo il prezzo del biglietto, qualità e quantità al servizio della mediana di Occhiuzzi. (Dal 69' Sciaudone 6 - Mette al servizio della squadra la sua esperienza in un momento delicato del match. Tiene bene il pallone negli istanti finali di gara).

Bittante 7 - Annulla letteralmente Palombi giocando una partita più conservativa rispetto alle sue solite. Dimostra una condizione fisica super ed è uno degli artefici di questo successo.

Carretta 6,5 - Quando parte palla al piede è difficile da affrontare e i difensori grigiorossi hanno avuto modo di provarlo. Poco incisivo sulle conclusioni a rete. (Dall'84' Capela s.v.).

Baez 7 - Segna il gol che sembra mettere in ghiaccio la partita. In inferiorità numerica guadagna tante punizioni che danno respiro alla retroguadia. (Dal 90' Bahlouli s.v.).

Riviere 7 - Partita totale quella dell'attaccante francese che si muove alla perfezione tagliando dietro i difensori avversari, come in occasione del gol dell'1-0. Si dimostra capace di poter fungere da regista offensivo giocando molto bene spalle alla porta. (Dall'83' Riviere s.v.).