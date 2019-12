Le pagelle del Cosenza - Perina eroico, Riviere da Serie A

© foto di Andrea Rosito

Perina 7 - Eroe di giornata assieme a Riviere. Para il rigore a Moscardelli e dà sempre sicurezza. Non male considerato il fatto che, l'anno scorso, aveva cominciato la stagione come terzo portiere.

Legittimo 6 - Gara solida, non spinge tanatissimo ma è preciso e pulito in copertura.

Monaco 5,5 - Non sempre sicuro, si perde Fabbro in occasione del gol del Pisa e nel primo tempo sbaglia qualche appoggio.

Idda 6,5 - Prestazione concreta, chiude bene su Moscardelli e non gli fa toccare quasi mai palla.

Corsi 6,5 - Cross a profusione dalla destra per l'esterno, perennemente pericoloso soprattutto nel primo tempo.

Bruccini 6 - Gara meno appariscente da parte della mezzala goleador, a cui Gori nega la gioia della rete nella prima frazione.

Broh 7 - Partita in stile Duncan per il giovane scuola Sassuolo, che tanto ha imparato dall'ex Inter in neroverde. Grandissimo gol, tante aperture illuminanti e fisicità devastante.

Baez 6,5 - Davvero abile nel proporre palloni dalla fascia, dribbla e crea superiorità numerica andando però poco alla conclusione quest'oggi.

Dal 74' Sciaudone sv -

Machach 6,5 - Pericoloso ogni qual volta tenta l'inserimento, salta spesso l'uomo e si porta gli avversari addosso.

D'Orazio 6,5 - Finalmente si rifà dopo un paio di prestazioni non eccellenti. Il suo sinistro è decisivo nel servire a Riviere l'assist per il terzo gol cosentino.

Dall'80' Capela sv -

Riviere 8 - Inspiegabile come un giocatore di questo calibro sia rimasto svincolato la scorsa estate. Bravissimo il Cosenza a puntarci, bravo Braglia a rivitalizzarlo. Due gol uno più bello dell'altro, ed un altro missile da fuori area tolto dalla porta da un fenomenale Gori.

Dal 54' Litteri 6 - Aveva il compito di tener su la squadra e lavorare di sponda, fa il suo fino al termine della gara.