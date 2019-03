Le pagelle del Cosenza - Primo gol per Embalo, male Sciaudone

Risultato finale: Cosenza-Brescia 2-3.

© foto di Andrea Rosito

Perina 6 - Non può fare nulla sui tre gol subiti, anzi. È sempre attento e non concede molto, sulle marcature bresciane non ha responsabilità. Si inventa anche un paio di interventi tecnicamente difficili.

Bittante 5.5 - Spinge soltanto nel finale, mentre nella prima metà di gioco è meno propositivo. Sul gol di Bisoli non si alza al momento giusto, può e deve fare meglio.

Capela 6 - Benissimo in lettura, concede davvero poco agli avversari. Sulla giocata di Donnarumma che porta al terzo gol può fare poco, non interviene per non rischiare il fallo.

Dermaku 6 - Come il compagno di reparto compie una buona gara, forse ha qualche responsabilità sull'inserimento di Bisoli. Ma è più merito del centrocampista ospite che demerito suo.

Legittimo 6.5 - Imprendibile, affonda e crea pericoli. Bene anche in difesa, nel secondo tempo si vede poco in pressione anche per una scelta tattica del suo allenatore.

Bruccini 7 - Si inventa un gran gol che apre le marcature, quando si inserisce fa sempre male. Nella ripresa è costretto ad abbassarsi per limitare le giocate della squadra di Corini.

Palmiero 6.5 - Le sua accelerazioni creano sempre problemi in mezzo al campo, tutti i palloni pericolosi partono dai suoi piedi. È costretto ad uscire per via di un problema fisico, ma il suo impatto sui primi 30' di gioco è stato devastante. (Dal 31' Mungo 6 - Entra bene in partita, limita gli avversari con le buone e con le cattive).

Sciaudone 5 - Nel giro di un minuto concede prima una punizione dal limite e poi fa fallo da rigore, compromettendo la sua prestazione. Giornata da dimenticare per il centrocampista classe '88.

Báez 6 - Va a strappi, non si vede con continuità. Nel finale fa spazio ad un attaccante più fisico, ma era da qualche minuto che non stava aggredendo più lo spazio. (Dal 79' Litteri 5.5 - Si vede pochissimo, soprattutto in fase di protezione del pallone).

Tutino 5.5 - A volte gioca da play con cambi di gioco che mandano in crisi il Brescia. Quando smette di fare questo movimento il Cosenza non gioca più e lui perde tempo a protestare con il direttore di gara, non pensando più alla partita.

Embalo 7 - Si vede poco, ma viene chiamato in causa diventa imprendibile. Nel primo tempo si inventa un gran gol di testa, esce per via di qualche problema fisico. (Dal 63' Garritano 5.5 - Ha un buon impatto sulla sfida, ma nel finale si divora un gol praticamente fatto, che avrebbe radicalmente cambiato il match).