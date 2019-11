Le pagelle del Cosenza - Riviere in stato di grazia, D'Orazio in difficoltà

Risultato finale: Cosenza-Spezia 1-1

Perina 6 - Incolpevole sul diagonale di Ragusa che lo costringe a raccogliere la palla dal sacco.

Bittante 6 - Lascia più a D’Orazio il compito di accompagnare l’azione. Rimane spesso basso per dar manforte ai centrali. Nel finale stringe i denti a causa di un infortunio quando Braglia ha già esaurito le sostituzioni.

Monaco 6 - Rischia sul pressing di Gudjohnsen nel primo tempo, ma se la cava e ringrazia i compagni. Prestazione comunque sufficiente.

Capela 6.5 - Fondamentale in almeno un paio di circostanze. Dimostra di godere di un’ottima concentrazione.

D’Orazio 5.5 - Ragusa lo mette in difficoltà approfittando anche degli spazi lasciati liberi. In avanti accompagna con continuità.

Kanouté 6.5 - Solido in interdizione, aiuta anche in fase di costruzione e per poco non trova un eurogol. Lascia il campo per infortunio e tiene tutti col fiato sospeso. Dal 77’ Greco SV.

Bruccini 6.5 - Buon ritmo nel gestire la sfera, non lesina energie e si propone con una certa continuità tra le linee.

Baez 6 - Inizio timido, cresce alla distanza e con la sua qualità mette in difficoltà in diverse occasioni la difesa dello Spezia. Lascia spazio ad un compagno con più gamba. Dal 69’ Carretta 6 - Spina nel fianco per gli avversari, non trova però il guizzo vincente.

Machach 6 - Sempre nel vivo del gioco, ma costretto a sacrificarsi in un ruolo non suo per qualche frangente. Per questo viene richiamato in panchina da Braglia. Dal 65’ Sciaudone 6.5 - Entra in campo col piglio giusto e sfiora la gioia personale in più di un’occasione.

Pierini 6 - Corre molto e strappa applausi per il grande sacrificio messo in campo in entrambe le fasi di gioco.

Rivière 7 - Conferma di essere in stato di grazia con la zampata che apre le danze questa sera sugli sviluppi di un corner a favore. Fulminato Bartolomei nella circostanza.