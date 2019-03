Le pagelle del Cosenza - Sciaudone non sbaglia, bene Maniero

Risultato finale: Cosenza-Palermo 1-1.

© foto di Andrea Rosito

Perina 6 - Può fare poco sul gol subito, per il resto del match non viene impegnato moltissimo. Sempre attento, bene anche sui palloni alti.

Capela 6 - Partita di sacrificio, ma gestisce molto bene le accelerazioni degli ospiti. Non va mai in confusione, nemmeno nel momento cruciale della sfida.

Dermaku 6 - Guida molto bene la difesa del Cosenza, non soffre mai le giocate in profondità. Tolta qualche sbavatura non rischia nulla.

Legittimo 6.5 - Uno dei migliori della linea difensiva di mister Braglia, pulito e preciso in ogni intervento. Non concede nulla, o quasi.

Bittante 6 - Sempre attento e in partita, non spinge mai oltre quello che deve. Da evidenziare la sua prova soprattutto quando bisogna compiere la fase difensiva. (Dal 74' Baez 6 - Dà imprevedibilità a tutto il reparto, buon impatto sul match).

Bruccini 6 - Spende moltissimo e si vede, a dieci dal termine è sulle gambe. Tantissimi inserimenti senza palla, ma soprattutto molti palloni recuperati.

Palmiero 7 - È il cervello della squadra e si vede, tocchi di prima e giocate di qualità in mezzo al campo. Sta crescendo notevolmente, in mediana domina come sempre. (Dall' 85' Mungo s.v.).

Sciaudone 7.5 - Un gol da attaccante, nato da un solito inserimento voluto da mister Braglia. Quando si inserisce i rosanero soffrono molto.

D'Orazio 6 - Non aiuta molto la manovra in fase offensiva, ma nulla da obiettare per quanto riguarda l'impegno. Esce con i crampi, mette in campo tutto quello che può.

Tutino 6.5 - Molto vivace in attacco, prova spesso la giocata solitaria. Non trova la rete, ma si sacrifica molto. Nel finale si divora un'ottima occasione, ma questo non incide assolutamente sulla sua prova.

Maniero 6.5 - Gli manca soltanto il gol, ma gioca una partita più che sufficiente. Sponde, colpi di testa e giocate per la squadra. Un terminale offensivo da applausi. (Dal 65' Embalo 6.5 - Entra in campo e crea subito il panico, sfiorando un gran gol).