Le pagelle del Cosenza - Sciaudone suona la carica, delude Baez

Risultato finale: Cosenza-Crotone 0-1

© foto di Andrea Rosito

Perina 6 - Il Crotone calcia poco verso la sua porta, non ha nulla da fare sul mancino sotto la traversa da parte di Messias. Per il resto non viene praticamente mai chiamato in causa.

Idda 5,5 - Costretto agli straordinari in questa serata del Marulla, Baez è troppo offensivo e spesso lascia spazio per Mazzotta mandando in difficoltà il compagno. Osserva Messias scaricare in rete.

Monaco 6 - Nulla da eccepire nella prestazione del centrale del Cosenza, si prende la briga di marcare da vicino Simy. L'attaccante nigeriano, per sua fortuna, non vive una grande serata.

Legittimo 6 - Primo ammonito della partita l'ex Trapani, presidia abbastanza bene la sua zona di competenza. Soltanto qualche piccolo problema quando viene puntato da Messias. (Dal 70' Asencio 6 - Esordio con sconfitta per lo spagnolo, prova a rendersi pericoloso).

Baez 5 - Viene schierato a tutta fascia da Braglia per schierarsi in modo speculare al Crotone, parte abbastanza bene ma lascia varchi per gli affondi di Mazzotta. Nel finale di primo tempo si divora la rete del pareggio.

Bruccini 6 - Il capitano del Cosenza è uno dei primi a suonare la carica per i compagni, si sposta spesso lungo la corsia destra per aprire spazi centralmente. Uno degli ultimi a mollare.

Kanouté 5 - Schierato davanti alla difesa, prova ad agire da schermo su Benali e Messias ma in fase di impostazione lascia molto a desiderare. Diventano tanti gli errori in fase di costruzione della manovra. (Dal 59' Sciaudone 6,5 - Il suo ingresso dà la scossa al match del Cosenza. Recupera, crea e va anche in rete. Peccato che il direttore di gara non si accorga che il pallone aveva oltrepassato la linea sul suo colpo di testa).

Broh 6 - Il puntello che può creare pericoli con gli inserimenti, sempre nel vivo della manovra del Cosenza. Sul finire di prima frazione offre un pallone d'oro poi sprecato da Baez. (Dal 82' Carretta sv).

D'Orazio 5,5 - Spesso cercato dai compagni lungo la corsia mancina maggiormente nel secondo tempo, non riesce mai ad affondare con decisione. Non punge con i suoi calci piazzati.

Machach 6 - L'ex della sfida, fin dalle prime battute della sfida appare ispirato. Mette un pallone prezioso per Riviere in occasione del palo, nel finale di secondo tempo va ad un passo dal gol con un gran destro dalla distanza.

Riviere 5,5 - Tra i più attivi specie nella prima frazione di gara, grande la girata con il mancino che colpisce il palo. Quella però rimane l'unica occasione della sua partita, soffre la marcatura di Marrone.