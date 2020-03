Le pagelle del Cosenza - Si salva solo Asencio, Carretta sprecone

Perina 5.5 - Spesso dà l'idea di essere poco lucido. Non ha colpe particolari sulle reti segnate da Stanco e Vita.

Capela 5.5 - Fa un buon lavoro nel primo tempo, mentre nella ripresa si ritrova a pagare le spinte prolungate del Cittadella.

Schiavi 5.5 - La difesa rossoblu si fa trovare impreparata in svariate circostanze, concedendo troppi metri di campo alle manovre dei veneti: serata non memorabile per l'ex Salernitana, sulla cui prestazione ha pesato anche un cartellino giallo rimediato nella ripresa.

Legittimo 5 - Anch'egli, come i compagni di reparto, non può nulla contro la maggior solidità e brillantezza degli attaccanti avversari. Spesso in confusioni sulle accelerazioni di Luppi e Stanco.

Báez 5 - Nei primi 45' fa parlare di sé per una simulazione ingenua in area di rigore. Nella ripresa, invece, il suo nome non viene mai accostato ad azioni di rilievo. (Dal 63' Casasola 6 - Si comporta abbastanza bene, pur avendo avuto pochi minuti a disposizione)

D'Orazio 5 - Non riesce quasi mai ad affondare il colpo sulla corsia mancina: resta in campo poco più di un'ora, poi esce tra i fischi generali. (Dal 64' Asencio 6 - L'aiuto, al Cosenza, arriva dalla panchina: il calciatore di proprietà del Genoa entra in partita in breve tempo e, nel recupero, segna un gol che serve a poco per l'esito finale ma che dà sicuramente morale in vista degli impegni futuri)

Broh 5 - Si fa saltare con troppa facilità da Stanco in occasione del primo gol del Cittadella. Prova a rifarsi pochi istanti più tardi innescando un'azione di contropiede, ma l'esito è negativo.

Bruccini 5 - Tocca molti meno palloni rispetto al solito, non riuscendo a smistarli con continuità verso i compagni di squadra, e sbaglia in maniera eccessiva.

Sciaudone 5 - Al 58' riceve da Capela e, da due passi, non riesce a battere Paleari con il destro: unica azione di una serata molto opaca, anche per lui terminata con i fischi del pubblico. (Dall'80' Pierini s.v.)

Carretta 5 - Nel primo tempo si divora un'incredibile occasione da gol sul contropiede orchestrato da Machach. Prova insistentemente a proporsi dalle parti di Paleari, ma senza fortuna.

Machach 5.5 - Nelle battute finali, in cinque minuti passa da ricevere fischi assordanti per un controllo sbagliato ad essere applaudito per l'assist per la rete di Asencio. Per l'attaccante di proprietà del Napoli, comunque, sono esistite sicuramente serate migliori.