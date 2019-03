Le pagelle del Cosenza - Tutino a segno, Litteri non punge

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Perina 6 - Accusa problemi al ginocchio, non è reattivo, per questo, sul gol di Scognamiglio. ( Dal 69' Saracco 6 - )

Hristov 6 - Tiene a bada gli attaccanti del Pescara. Usa il fisico e controbatte agli assalti avversari.

Dermaku 6 - Match prettamente fisico in cui si esalta. Fa a sportellate con gli avversari, non sempre è lucido, ma sbaglia pochissimo.

Legittimo 6 - Prestazione di sostanza. Con le buone e le cattive tiene a bada l'attacco.

Bittante 6 - Molto disciplinato sulla fascia, fa bene entrambe le fasi. ( Dall'87' Izco s.v. - )

Bruccini 6.5 - Dà tutto fino a quando rimane in campo. Si integra bene con i compagni.

Mungo 6.5 - Buon filtro in mezzo al campo. Più di lotta che di governo.

Sciaudone 6 - Corre per tutto il tempo, non si risparmia anche se non fa sempre la cosa giusta. Meglio nel primo tempo che nel secondo.

D'Orazio 6 - Spinge con generosità, pulito in entrambe le fasi di gioco.

Tutino 7- Ancora a segno, come 9 mesi fa all'Adriatico. Non si risparmia fino a quando rimane in campo. ( Dal 67' Maniero 6 - )

Litteri 5.5 - Va a sprazzi, non sempre è incisivo in attacco. Può far decisamente meglio.