Le pagelle del Cosenza - Tutino il migliore, Embalo non lascia il segno

Risultato finale: Benevento-Cosenza 4-2

© foto di Andrea Rosito

Perina 6 - Sempre molto attento sulle conclusioni che arrivano dalla distanza, non può nulla sui gol della formazione giallorossa.

Hristov 5 - Serata non facile per lui, schierato dal primo minuto da mister Braglia ma va spesso in difficoltà. Perde Armenteros in occasione del 3-2 giallorosso (Dal 56’ Idda 5,5 - Entra con il piglio giusto, ma finisce per perdere i duelli con gli avversari).

Capela 5,5 - Prova a chiudere con decisione su tutto il fronte difensivo lasciando poco spazio agli attaccanti del Benevento. Cala nel secondo tempo.

Dermaku 5 - Si perde Caldirola in occasione del raddoppio giallorosso, diffidato viene ammonito a salterà la prossima sfida.

Baez 5,5 - Non è un esterno di fascia e si vede. Parte con coraggio ma quando deve difendere va in difficoltà.

Sciaudone 6,5 - Segna due gol: il primo è il salvataggio sulla linea su Caldirola, il secondo è quello che riapre la sfida con tanto di esultanza alla CR7 (Dal 73’ Mungo 5,5 - Pochi spunti per lui).

Palmiero 6 - Inizia non bene in mezzo al campo, cresce alla distanza. Da un suo contrasto vinto nasce il 2-2 di Tutino (Dal 61’ Garritano 5 - Si vede pochissimo sul fronte d’attacco rossoblu, perde il duello con Coda in occasione del 4-2).

Bruccini 6 - Gioca con fisicità in mezzo al campo, vincendo molti duelli e recuperando una buona dose di palloni.

D’Orazio 6 - Sempre molto propositivo sulla fascia sinistra, costringe Montipò alla grande parata con una conclusione dalla distanza.

Embalo 5 - L’unico sussulto è quando colpisce il palo su corner nell’azione che porta al 2-1 di Sciaudone. Per il resto si vede poco.

Tutino 7 - Si divora la palla del vantaggio ma fa tanto movimento in attacco senza dare punti di riferimenti. Si rifa ampiamente firmando il gol del 2-2.