Le pagelle del Cosenza - Tutino migliore in campo, bene anche Maniero

Risultato finale: Cosenza-Livorno 1-1.

© foto di Giuseppe Scialla

Saracco 6 - Non ha molto lavoro da svolgere, soprattutto nel primo tempo. Può fare davvero poco sul gol subito.

Capela 6 - Partita molto attenta, soprattutto in fase difensiva. Nella ripresa si schiaccia troppo, compie alcune sbavature.

Dermaku 6 - Personalità e cattiveria in mezzo al campo, guida molto bene la linea difensiva durante tutto il match.

Legittimo 6 - Esperienza e quantità, dalle sue parti non si passa quasi mai. E limita molto bene un cliente scomodo come Maicon.

Corsi 6 - Sul gol di Giannetti non salta e lo lascia troppo libero. Nonostante questo errore di valutazione gioca una gara generosissima.

Garritano 7 - Corre durante tutti i 90', è un moto perpetuo. Gli manca soltanto il gol, ma è sfortunato. Uno dei migliori in campo.

Mungo 6.5 - Non si ferma praticamente mai, occupa tutti i ruoli che può. Esce dal campo sfinito, gioca una partita encomiabile. (Dal 63' Varone 6 - Entra molto bene, spesso si inserisce con i tempi giusti).

Bruccini 6 - Gestisce molto bene le giocate degli avversari: recupera diversi palloni e spesso fa ripartire le azioni offensive dei suoi.

D'Orazio 6 - Si sacrifica, soprattutto in fase difensiva. Bene anche quando deve spingere, esce per via di un problemino fisico. (Dal 72' Anastasio 6 - Qualche buona giocata, prova spesso a far salire la squadra).

Tutino 7.5 - Segna un gol pesantissimo, che vale tre punti. Qualità e quantità, con Maniero formano una coppia fantastica. (Dal 70' Di Piazza 6 - Un paio di sbavature, ma per il resto del match prova a rendersi pericoloso).

Maniero 7 - Gli manca solo il gol, ma è un attaccante con tutte le carte in regola per fare bene. Sponde, giocate di qualità e tanti chilometri percorsi.