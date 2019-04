Le pagelle del Cosenza - Tutino non punge, male la difesa

Risultato finale: Lecce-Cosenza 3-1.

© foto di Andrea Rosito

Perina 5.5 - Serata sfortunata per uno dei migliori della stagione del Cosenza. Ha poche responsabilità sui vari gol, anche se sul cross di Tabanelli per La Mantia poteva ostacolare il colpo di testa. Ma è più un errore di reparto che individuale.

Capela 5.5 - Sulla sinistra il Lecce affonda sempre, soprattutto nel secondo tempo. Partita complicata, soffre spesso sulle giocate di Mancosu e Petriccione.

Dermaku 5 - Ha qualche responsabilità sul primo gol di La Mantia, anche sul secondo nessuno si stacca come dovrebbe. Un momento di flessione pagato a caro prezzo.

Legittimo 5 - Come il compagno di reparto non riesce a gestire la doppia giocata di La Mantia: due gol incassati e una buona dose di responsabilità.

Bittante 5 - Si vede pochissimo in fase di spinta, è più un terzino aggiunto. Cala nella ripresa, come tutta la squadra.

Mungo 5.5 - Bene nella prima parte di gara, poi si abbassa troppo e non riesce più a svolgere come dovrebbe il suo lavoro in mezzo al campo.

Bruccini 6 - Meno brillante rispetto al solito, probabilmente anche per via delle due gare ravvicinate. Soffre spesso nel secondo tempo, le varie imbucate fanno ballare tutta la difesa.

Garritano 7 - Dopo pochi secondi indirizza il match con un gran gol, frutto di un inserimento perfetto. Si sacrifica in ogni occasione, uno dei migliori in campo. (Dal 62' Palmiero 6 - Prova a dare vitalità al centrocampo, ma spesso predica nel deserto).

D'Orazio 5.5 - Prova a spingere, ma manca in diverse situazioni. Male soprattutto quando ci sono le ripartenze: solito sacrificio, ma diversi errori evitabili.

Embalo 5.5 - Un paio di buone giocate offensive nel primo tempo, ma con il modulo impostato da Braglia non riesce mai a trovare spazi in campo aperto. (Dal 58' Maniero 5.5 - Un paio di buone occasioni non sfruttate, i due gol in pochi minuti penalizzano anche lui).

Tutino 6 - Non brilla, spesso prova l'accelerazione ma la squadra non lo supporta. Dopo l'assist per il gol di Garritano cala e il Cosenza ne risente. (Dal 75' Baez 5.5 - Non ha un buon impatto sulla sfida, si vede pochissimo).