Le pagelle del Cosenza - Tutino show, Palmiero incanta

Risultato finale: Cosenza-Venezia 1-1.

© foto di Andrea Rosito

Perina 6 - Subisce pochissimi tiri verso lo specchio della porta, può fare davvero poco sul gol di Bocalon. Nel complesso è sempre attento e concede poco, nel secondo tempo è praticamente inoperoso.

Idda 6 - Un paio di interventi in difesa, poi non interviene praticamente mai. La partita si gioca sotto ritmo, entrambe le squadre hanno avuto davvero poco da fare. (Dal 79' Schetino s.v.).

Capela 5.5 - Qualche errore di troppo, soprattutto in lettura. Non la sua migliore partita, compie diverse sbavature durante tutta la sfida.

Legittimo 6 - In attacco si vede poco, anche perché con la difesa a tre non spinge come al solito. Ma in difesa gioca la solita prova generosa, chiude praticamente su tutti.

Bittante 6 - Non spinge molto sulla corsia di competenza, rispetto al compagno di reparto tende di più a pensare alla fase di non possesso. (Dal 78' Baez s.v.).

Bruccini 6 - Fa il suo lavoro, gestendo diversi palloni in mediana. Ma si inserisce meno, il ritmo della partita non gli dà modo di sfoderare una delle sue armi migliori.

Palmiero 7 - Il fulcro di gioco di questa squadra, tocca un quantitativo indefinibile di palloni. Da applausi il suggerimento in profondità che porta al gol di Tutino, incanta durante tutto il match.

Sciaudone 6 - Come i compagni di reparto accompagna spesso la manovra, ma ci sono pochi affondi. Fa comunque il suo, senza strafare.

D'Orazio 6.5 - Si muove tra le linee, nel primo tempo prova spesso a forzare la giocata. Nella ripresa si vede meno, come tutto il reparto.

Tutino 8 - Segna un gol da applausi ed esce dal campo in lacrime, emozionato per l'accoglienza del pubblico. Da evidenziare anche l'atteggiamento, non si ferma mai. Al termine del primo tempo dice di essere emozionato, noi ringraziamo lui per il gol spettacolare messo a segno.

Embalo 6 - Parte molto bene, con accelerazioni e giocate. Quando affonda sulla destra diventa un'incognita. Nella ripresa si chiudono gli spazi e cala d'intensità, come tutta la squadra. Peccato per il nervosismo nel finale, abbandona il campo protestando in maniera veemente con il direttore di gara. (Dal 70' Maniero 6 - Entra in un momento di stallo del match, ma si muove molto bene tra le linee).