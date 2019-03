Le pagelle del Cremonese - Emmers match winner, Arini gladiatore

Xian Emmers

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6 – Raramente chiamato in causa, risponde con sicurezza.

Caracciolo 6 – Prova complessivamente positiva dal centrale, che tiene a bada le scorribande di Improta.

Terranova 5,5 – Diverse leggerezze, specialmente nel primo tempo, che potevano costare caro. Per il resto se la cava di mestiere.

Claiton 6,5 – Buona gara del brasiliano, sempre attento e in posizione. Concede pochissimo a Coda.

Mogos 6 – Meno propositivo del solito, più attento a contenere. Nella ripresa ferma diverse situazioni di pericolo.

Arini 6,5 – Solito gladiatore in mezzo al campo. Corre, lotta, sgomita e nel primo tempo salva un gol già fatto, anticipando Antei sotto porta.

Castagnetti 6 – Tocca molti palloni, ma non osa mai. Nel finale entra nell'azione del gol, chiamando Montipò alla respinta.

Soddimo 5 – Poche giocate realmente importanti, da lui ci si attende di più. Prova talvolta ad allargarsi, ma la difesa ospite concede poco.

Renzetti 6 – Agisce talvolta da difensore aggiunto, stringendo spesso al centro. Nel finale è determinato nello scodellare in area un pallone da cui scaturisce il gol.

Piccolo 5 – Si abbassa spesso specialmente nella prima frazione e prova a legare i reparti. Pochi palloni validi da pare dei compagni. Dal 65' Emmers 7 - Realizza un gol pesantissimo, il primo in carriera, regalando un successo di importanza capitale. Dal 58' Strefezza 5 - Entra col giusto piglio, creando diversi grattacapi ai sanniti ma rovina la sua prestazione con un doppio giallo ingenuo nel finale.

Strizzolo 5,5 – Tanto lavoro di sponda spalle alla porta da parte del numero 9, che nel primo tempo serve un pallone d’oro in area, poi sciupato da Arini. Non riesce mai a graffiare. Dall'80' Carretta 6,5 - Innesca l'azione del gol con una grande giocata. Com'è possibile lasciarlo in panchina?