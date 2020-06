Le pagelle del Crotone - Barberis insostituibile, Cuomo è un muro. Attaccanti in difficoltà

Cordaz 6,5 - Non è particolarmente sollecitato durante il match. Grande rinflesso su colpo di testa di Valentini, non può nulla in occasione del pareggio di Trotta.

Curado 5,5 - Si disimpegna senza troppi patemi d'animo fino a quando il neo-entrato Pinto lo buca alle spalle ed offre in area il pallone del pareggio.

Marrone 6 - Centesima presenza in serie B con la solita classe ed eleganza. Avrebbe anche l'occasione di chiudere la partita ma si fa trovare sorpreso al momento della deviazione sotto porta.

Cuomo 6,5 - Senso della posizione e tempo di anticipo impeccabili. Costringe spesso e volentieri Scamacca a cercare fortuna in altre zone di campo.

Mustacchio 6 - Il palo gli nega la gioia del gol. Si dimostra elemento più che affidabile macinando chilometri sulla fascia destra offrendo sempre una soluzione offensiva in più. (Dal 60' Evans 6 - Bene in copertura, un pò meno quando si spinge in avanti dove risulta troppo precipitoso nella scelta della giocata).

Benali 5,5 - Tocca tanti palloni come al suo solito ma gli spazi centrali sono intasatissimi e stasera non riesce ad emergere.

Barberis 6,5 - Il posto in mezzo al campo è suo e non si discute. Prova a scavalcare la strettissima difesa avversaria con una serie di lanci illumminanti ed ha il merito di sbloccare l'incontro con una delle sue tipiche punizioni.

Crociata 6 - Tanta grinta e aggraessività in un centrocampo ricco di qualità. Cerca la gloria personale in un paio di occasioni ma la mira è da rivedere. (Dall' 88' Maxi Lopez s.v.).

Molina 6,5 - Nel primo tempo è sicuramente il migliore dei suoi, creando parecchi grattacapi alla catena di destra bianconera. Nella ripresa si abbassa leggermente ma risulta essere sempre uno dei più pericolosi.

Messias 6,5 - Arretra spesso a centrocampo per provare ad aprire varchi centrali. Quando parte palla al piede l'unico modo per fermarlo è buttarlo giù. Colpisce anche un legno sullo 0-0.

Armenteros 5,5 - Costretto ad allargarsi per trovare palloni giocabili perde di efficacia. Non riesce a spingere in rete un suggerimento di Mustacchio dopo pochi minuti che avrebbe potuto indirizzare in maniera diversa la partita. (Dal 60' Simy 5 - Dimostra di vivere un periodo poco brillante facendosi respingere da due passi l'opportunità di mettere in ghiaccio il match. Giocatore da ritrovare).