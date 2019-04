Le pagelle del Crotone - Benali e Simy svettano su tutti

Risultato finale: Venezia-Crotone 1-4

Cordaz 6 - Poco può sul gol del Venezia, per il resto è attento per tutti i 90'.

Curado 6.5 - Si integra bene con i compagni di reparto. Il Venezia si vede poco dalle sue parti, ma quando chiamato in causa risponde presente.

Marchizza 6.5 - Qualche scricchiolio, ma nel complesso ne esce bene.

Vaisanen 5.5 - Ingenuo in occasione del rigore siglato da Domizzi. Anche in altre circostanze non sembra sereno. Risale alla distanza.

Sampirisi 6.5- Lucido e puntuale in fase difensiva, appena può spinge in avanti con cross per i compagni. (dal 72' Milic 6.5 - Buono scorcio di gara, sfiora anche il gol.)

Zanellato 6.5 - Attento, non si risparmia nei contrasti: bravo anche in fase offensiva. Splendido il gol dell'1-3.

Barberis 6.5 - Solito metronomo in mediana: tanti palloni recuperati, velocizza e diminuisce l'intensità del gioco a proprio piacimento. Punge anche in fase realizzativa. (dal 60' Rohden 6.5 - Lavoro di qualità: sfiora il gol, dà assist per il gol di Benali)

Benali 7.5 - Aiuta in fase offensiva con la solita qualità nel palleggio: bravo a farsi trovare pronto in occasione dei due gol. Generoso fino alla fine.

Molina 6.5 - Nel primo tempo va a sprazzi, ma di qualità. Nella ripresa una sua sgasata dà il via al gol di Benali.

Simy 7 - Nel primo tempo un tiro e poco altro. La musica cambia nella ripresa: dà l'avvio alle due reti decisive, tanto movimento. Sempre più simbolo del Crotone.

Pettinari 6.5 - Fa a sportellate più volte con la difesa del Venezia, un po' egoista in alcuni frangenti, ma non molla fino a quando rimane in campo. (dal 68' Machach 5.5 - Irridente nei confronti degli avversari, ripreso da compagni e avversari.)