Le pagelle del Crotone - Benali fantasista, Messias gioiello. Spento Simy

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cordaz 6 - Non può nulla sul gol di De Vitis. Mostra attenzione e ottimi riflessi in particolare nel finale, col salvataggio sul colpo di testa ravvicinato di Ingrosso.

Golemic 7 - Mette la firma su un gol pesantissimo, che consente al Crotone di prolungare la striscia di risultati utili consecutivi.

Marrone 6 - Non fa valere tutta la sua esperienza, sicuramente avrebbe potuto partecipare in maniera più attiva alle tantissime azioni prodotte dalla squadra.

Gigliotti 5.5 - Rovina una buona prestazione con un'ingenuità clamorosa a dieci minuti dal termine: gomitata volontaria su Marconi che gli costa il cartellino rosso diretto. In inferiorità numerica, per sua fortuna il Crotone riesce a mantenersi su buon livello e non concede spazi particolari agli avversari.

Molina 6.5 - Sempre prezioso il suo lavoro sulla corsia di destra. Si procura due chance nel primo tempo, ma non riesce a concretizzarle a dovere.

Benali 7.5 - Il giocatore libico si dimostra una vera e propria spina nel fianco per il Pisa: presente in qualsiasi zona del campo, rifinisce certe manovre con giocate di prestigio (vedi, su tutti, il colpo di tacco sul passaggio per Mazzotta nel finale).

Barberis 6.5 - Dimostra ulteriormente di essere tra i migliori centrocampisti del campionato di Serie B: la concentrazione è il suo forte. Molto bravo a procurarsi diverse occasioni.

Crociata 5.5 - In questo inizio di stagione, ha abituato a prestazioni di caratura ben più elevata. Tuttavia, quest'oggi non ha sfigurato ma si è visto poco in zona offensiva. (Dal 61' Vido 6 - Appena entrato, prova subito ad impensierire Gori. Ci riprova in pieno recupero, ma non è baciato dalla fortuna)

Mazzotta 7 - Padrone della corsia mancina, è autore del cross che ha poi portato al colpo di testa vincente di Golemic. Si è procurato un'opportunità clamorosa a due passi dalla linea di porta, ma nulla ha potuto contro l'incredibile riflesso di Gori. (Dall'80' Mustacchio 5.5 - Gli era richiesto uno sforzo maggiore del previsto, ci ha provato senza però incidere)

Messias 7.5 - Incontenibile per i dieci giocatori di movimento del Pisa. Orchestra un'infinità di palloni, ritagliandosi spazio anche per creare problemi a Gori: oltre al palo colpito al minuto 84 su una ripartenza, tantissime altre conclusioni verso la porta da parte del fuoriclasse brasiliano.

Simy 5.5 - Giornata opaca per la punta nigeriana, mai veramente in partita. Stroppa, comunque, non può ritenersi troppo deluso viste le prestazioni recenti del 25 rossoblu. (Dal 68' Nalini 6 - Poco più di venti minuti abbastanza convincenti per l'attaccante che, a Crotone, è benvoluto da tutti)