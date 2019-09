Le pagelle del Crotone - Benali il migliore, i cambi incidono

Risultato finale: Crotone-Juve Stabia 2-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cordaz 6 - Si gode una serata piuttosto tranquilla e nel finale esulta con i compagni.

Golemic 6 - Nessuna sbavatura nell’arco di una gara condotta dai rossoblu dal primo all’ultimo minuto.

Marrone 6 - Tiene a bada gli attaccanti avversari con grande autorevolezza, concedendogli davvero poco.

Gigliotti 6 - Il baricentro alto gli permette di affacciarsi più volte nella metà campo avversaria e appoggia la manovra con grande lucidità.

Mustacchio 7 - Assicura continuo rifornimento alle punte, che però dimostrando di avere le polveri bagnate. Allora ci pensa lui, nel finale di gara, a mettere a segno la prima rete stagionale della squadra allo Scida.

Benali 7.5 - L’elevato tasso tecnico gli permette di creare spesso scompiglio. Si inserisce con i giusti tempi tra le maglie della Juve Stabia, con e senza la sfera, confermandosi tra i più pericolosi. Arrotonda il risultato nel corso del lungo recupero concesso dall’arbitro.

Barberis 7 - Particolarmente ispirato, non trova la gioia personale per questione di centimetri. L’avrebbe meritata almeno in un paio di circostanze.

Zanellato 6.5 - Dispensa palloni su buoni ritmi, finché la stanchezza non subentra e l’allenatore lo richiama in panchina. Dal 57’ Crociata 7 - Entra col piglio giusto e con una serie di conclusioni insidiose dà il suo contributo nella ripresa.

Molina 6.5 - Spina nel fianco per gli avversari, nel secondo tempo però è a corto di energie e Stroppa ne approfitta per eseguire la mossa che fa cadere la Juve Stabia. Dal 79’ Mazzotta 7 - Con arroganza si prende la corsia di riferimento e galoppa tra gli avversari portandoli allo sfinimento.

Messias 7 - Negli spazi è devastante, gli manca soltanto un pizzico di precisione quando si trova di fronte al portiere avversario.

Maxi Lopez 6 - Alla prima da titolare con il Crotone non è particolarmente reattivo nell’unica chance a disposizione. Non è ancora al meglio della condizione. Dal 68’ Simy 6 - Buon impatto sulla gara.