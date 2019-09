Le pagelle del Crotone - Benali letale, Messias che numeri!

Risultato finale: Pescara-Crotone 0-3

© foto di Andrea Rosito

Cordaz 6 - Per poco non combina un pasticcio ad inizio ripresa, ma prima e dopo è sempre stato attento e puntuale.

Golemic 6.5 - Attento e puntuale per tutti i 90'. Cresce e si affina l'intesa con gli altri componenti del reparto.

Marrone 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova sufficiente in mezzo. La sua esperienza sarà utile nei momenti chiave della stagione.

Gigliotti 6.5 - Lo stesso vale per il centrale ex Foggia. Concentrato, usa il fisico quanto basta per disinnescare le azioni avversarie.

Molina 6.5 - Stantuffo sulla fascia, bravo sia da esterno che da interno. Sempre più nei meccanismi del gioco pitagorico.

Benali 7.5 - Settimana felice per il libico: una rete alla Juve Stabia, una doppietta alla sua ex squadra. Gioca con serenità e velocità di pensiero e il Crotone ne usufruisce volentieri. (dal 63' Mustacchio 6 - La sua velocità mette in difficoltà la difesa avversaria.)

Barberis 6.5 - Solito lavoro in entrambe le fasi, dal suo angolo nasce il secondo gol di Benali. Metronomo imprescindibile per Stroppa.

Crociata 7 - Sostituisce Zanellato, ma non lo fa rimpiangere, bravo negli inserimenti, attento in fase di non possesso, trova anche il gol.

Mazzotta 6 - Attento sulle folate offensive avversarie, solo un errore nella ripresa, ma che non macchia troppo la sua prova complessiva. (dall'83' Gomelt s.v. - )

Simy 6 - Fa a sportellate con la difesa del Pescara. Suo l'assist per il primo gol di Benali, poi troppo indolente. Stroppa lo cambia dopo un'ora. (dal 57' Maxi Lopez 6 - Esperienza a servizio della squadra. Appena avrà la condizione al 100% sarà molto utile.)

Messias 7.5 - Appena accelera sono dolori per la statica difesa avversaria. Strappi, assist, conclusioni. Il brasiliano continua a confermarsi giornata dopo giornata.