Le pagelle del Crotone - Benali superstar, Marrone imperioso

Queste le valutazioni date al Crotone, che ha vinto per 3-1 sul campo del Venezia.

Cordaz 6 – Dopo un primo tempo da spettatore non pagante, si fa trovare pronto poco prima dell’intervallo su un tentativo ravvicinato di Capello. Nella ripresa, invece, si fa sorprendere sul bolide dalla distanza di Caligara.

Curado 6,5 – Prestazione di grande solidità per il centrale difensivo. Ferma in più occasioni gli attaccanti avversari con ottime chiusure.

Marrone 7 – Determinante in entrambe le aree. Oltre a difendere ottimamente quella crotonese, si fa valere anche in avanti come in occasione del gol del 2-0 su assist di Messias.

Golemic 6 – Del trio difensivo è il giocatore meno in evidenza. Tuttavia, contribuisce a far arrivare non molte conclusioni dalle parti di Cordaz.

Gerbo 6 – Buona spinta sulla corsia di destra. Dai suoi piedi, soprattutto nelle prime fasi di gioco, arrivano sempre cross invitanti. (Dal 66’ Mustacchio 6 – Sostituisce alla grande il compagno, garantendo intraprendenza sulla fascia destra).

Benali 7,5 – Il vero e proprio faro del Crotone. Segna una straordinaria doppietta, prima sfruttando al meglio un assist di Molina e poi fulminando Pomini con una conclusione dal limite dell’area. Sempre nel vivo della manovra crotonese. (Dal 72’ Gomelt 6 – Con lui la mediana acquista freschezza, in vista degli ultimi assalti dei lagunari).

Barberis 6,5 – Accompagna con grande continuità l’azione. Il gol del 2-0 nasce da una sua punizione battuta corta per Messias.

Crociata 6,5 – Letteralmente indemoniato. Conquista una quantità industriale di palloni, per poi servirli ai compagni e lanciarsi in avanti. (Dall’80’ Jankovic s.v.).

Molina 6,5 – Numerosi cross di qualità dalla sua corsia di competenza. Uno di questi porta al vantaggio firmato da Benali.

Messias 6,5 – Svaria su tutto il fronte offensivo, cercando pericoli alla difesa avversaria. Serve a Marrone il pallone del 2-0.

Simy 6 – Si rende utile nel fare a sportellate con i difensori avversari e nel far salire la squadra. Poche, invece, le conclusioni verso la porta.