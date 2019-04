Le pagelle del Crotone - Bene Cordaz, delude Simy

Risultato finale: Crotone-Cremonese 0-0.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cordaz 6.5 - Non viene impegnato moltissimo, ma quando viene chiamato in causa si fa sempre trovare pronto. Bene anche sui palloni alti, nel finale si inventa un intervento decisivo ai fini del risultato.

Curado 5.5 - Un po' meno brillante rispetto alla gara contro il Cosenza, in qualche occasione sbaglia arrivando in ritardo sul pallone. Un intervento del genere gli costa anche il giallo.

Spolli 6 - Non corre molti pericoli, gestisce al meglio la difesa in una gara tattica. Molto attento in tutte le fasi, non concede nulla.

Vaisanen 6 - In più di qualche occasione è ruvido e ci mette sempre la gamba, anche quando potrebbe evitare. Ma nel complesso gioca una buona partita.

Sampirisi 6.5 - Bene in fase difensiva, dove compie due diagonali difensive. Come al solito attacca con continuità, andando in diverse occasioni al tiro in porta. Un'arma aggiunta sulla corsia di destra.

Rohdén 6 - Gara di sacrificio, con molti palloni recuperati e tanti chilometri percorsi. Manca nell'inserimento, non va quasi mai in area avversaria. (Dal 77' Molina s.v.).

Barberis 6 - Manca per quanto riguarda la precisione, troppi palloni sbagliati nel momento cruciale. Ma gioca comunque una buona gara in fase di non possesso.

Benali 5 - Troppi errori di misura, sicuramente può fare meglio. Spreca diverse occasioni, soprattutto quando bisogna ripartire.

Firenze 6.5 - Uno dei più propositivi, non si ferma praticamente mai. Quando può cerca lo scambio in velocità, ma spesso i compagni non lo seguono. (Dal 73' Milic 6 - Buon impatto sulla gara, riesce a dare velocità all'attacco).

Simy 5 - Meno brillante rispetto alle ultime uscite, si vede davvero poco in zona gol. È pur vero che non lo servono con costanza, ma può fare di più.

Pettinari 5 - Cerca di fare tanto movimento tra le linee, ma non riesce quasi mai a trovare gli spazi giusti. Qualche errore di troppo anche in appoggio. (Dal 61' Machach 6 - Entra bene in partita, dà velocità ed imprevedibilità a tutto il reparto).