Le pagelle del Crotone - Budimir, serata no. Firenze l'unico a provarci

Risultato finale: Crotone-Cosenza 0-1

© foto di Federico Gaetano

Cordaz 6 - Sul timbro di Idda fa il possibile, opponendosi alla zuccata da distanza zero di Baclet. Per il resto non corre rischi sostanziali e nel finale si reca nell'area dei bruzi per un ultimo disperato tentativo e sfiora il gol della vita di testa.

Sampirisi 5,5 - Meglio in contenimento che in proposizione, anche se qualcosa concede all'ispirato Tutino. Non scardina il binario quando s'avventura nei pressi della linea di fondo opposta. Troppo poco per giudicare sufficiente il suo apporto in una notte così grigia.

Vaisanen 5,5 - L'avvio è promettente e lui si concede un paio di uscite in bello stile. La serata si complica dopo l'intervallo: rimedia un giallo per un colpo proibito su Tutino, e qualche minuto più tardi è sorpreso da Idda, che insacca il gol-vittoria.

Curado 5,5 - Stordito dalla gomitata di Maniero che frutta il rosso all'avversario. Anche lui coinvolto indirettamente nell'episodio decisivo della serata: va a vuoto di testa (in compartecipazione con Marchizza) su Baclet, che alimenta la trama poi capitalizzata da Idda.

Martella 5 - Trentacinque minuti convincenti in cui incastra sostegno a Stoian e buona solidità in copertura. Poi l'episodio controverso: colpisce Baez all'addome con un calcione e viene espulso. La dinamica dell'intervento sembra però suggerire che un giallo sarebbe stato più equo in quella circostanza.

Molina 5 - Fatica terribilmente ad emergere dal traffico e non esibisce spunti in una serata avara di tecnicismi e spunti da annotare. Prova quantomeno a rendersi utile in fase di non possesso, ma determina poco. Lascia il campo a Simy per l'assalto finale. (Dal 77' Simy s.v.).

Barberis 5,5 - Un destro velenoso da distanza impossibile su piazzato murato senza troppi patemi da Perina. L'unico lampo di una gara in cui s'affida ad una regia a tratti confusionaria, alternando buoni disimpegni ad altri rivedibili. Inghiottito nel caos degli ultimi minuti.

Rohdén 5,5 - Nel primo tempo cestina un'occasione potenzialmente letale con una conclusione tardiva, sganciata dopo un tocco di troppo. Lui più degli altri può garantire lo strappo in mezzo al campo, ma commette più imprecisioni del lecito e paga la stanchezza quando la truppa avrebbe bisogno di cambiare passo.

Firenze 6,5 - La seconda metà assume quasi i crismi di un duello tra lui e Perina: cerca ripetutamente lo specchio con il suo destro, perlopiù dal limite dell'area. La precisione è (decisamente) da rivedere, ma ha il merito di provarci, finendo per monopolizzare le transizioni offensive dei suoi.

Budimir 5 - Un paio di sussulti nel gioco aereo prima del duplice fischio. Spazientito dagli spazi intasati con cui è costretto a fare i conti, appare più distratto e arrendevole nella ripresa. Si divora una delle chance più ghiotte della serata a tu per tu con Perina. (Dal 69' Spinelli 5,5 - Tradito dal nervosismo, non punge e riceve un giallo).

Stoian 6 - Pur al netto di un approccio in sordina il suo primo tempo è in perenne crescendo. Pungola la linea a quattro cosentina con un paio di traccianti a rientrare non capitalizzati dai compagni. Oddo lo sacrifica all'intervallo per ridisegnare il suo scacchiere dopo il rosso a Martella. (Dal 46' Marchizza 5,5 - Chiusura rivedibile sul timbro di Idda).