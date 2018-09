Le pagelle del Crotone - Budimir sugli scudi, Firenze assist-man

Risultato finale: Crotone-Brescia 2-2

Cordaz 6 - Sempre puntuale nelle uscite alte, nulla può sul calcio di rigore perfetto di Donnarumma e sul colpo di testa di Dall’Oglio.

Sampirisi 6 - Disputa una partita ordinata senza sbavature chiudendo sull’avversario di turno.

Golemic 5 - La sua partita dura solamente dieci minuti, si sacrifica intervenendo in ritardo in area di rigore su Torregrossa lanciato a rete causando il rigore che sblocca il match.

Marchizza 6 - E’ in una posizione troppo arretrata sul lancio che porta Torregrossa a tu per tu con Cordaz e che causa il rigore per il Brescia. Gioca poi una gara positiva.

Firenze 6,5 - Spinge molto sulla destra cercando sempre il traversone verso il centro, perfetto il suo cross per il pareggio di Budimir.

Molina 6 - Si fa vedere sulla destra dandosi il cambio con Firenze cercando l’imbeccata per le punte (Dal 55’ Faraoni 5,5 - Da un suo errore nasce la rete di Dall’Oglio).

Benali 6 - Fa girare il pallone in maniera precisa anche se potrebbe fare di più in fase di inserimento. In ritardo sul colpo di testa di Dall’Oglio.

Stoian 5,5 - Si procura molti calci di punizione nella metà campo avversaria, sfiora il gol nel secondo tempo ma da un sua punizione calciata malissimo nasce il contropiede del 2-1 lombardo (Dal 76’ Rohden sv).

Martella 6 - Si propone spesso sulla fascia sinistra, sempre preciso sulle diagonali nella propria area di rigore.

Budimir 7 - Una doppietta che consegna un punto importante ai suoi uomini. Poco importa per i gol divorati nel primo tempo.

Nalini 6 - Viene spesso maltrattato dalla difesa del Brescia guadagnandosi diversi calci di punizione (Dal 78’ Simy sv).