Le pagelle del Crotone - Cordaz il migliore, Simy in ombra

Risultato finale: Cosenza-Crotone 1-0.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Cordaz 6.5 - Se il Crotone rimane in partita è grazie anche ai suoi interventi. Si inventa un paio di parate decisive ai fini del risultato, sul gol di Embalo poteva fare ben poco.

Curado 5.5 - Dalle sue parti Baez fa quello che vuole, non riesce a contenerlo in nessun modo. Nulla da dire dal punto di vista dell'impegno. Ma oggi non basta.

Vaisanen 5 - Chiaro errore sul gol di Embalo, lo lascia saltare con troppa facilità in mezzo l'area di rigore. Male anche in fase di impostazione, troppi errori su passaggi semplici.

Golemic 5 - Troppe sbavature, come tutto il reparto. Inoltre le accelerazioni di Bittante gli creano moltissimi problemi. Per quanto riguarda il rosso non sappiamo cosa ha detto al direttore di gara, ma non deve perdere la calma in match cruciali.

Sampirisi 6 - Una buona occasione da gol nel secondo tempo non sfruttata, gioca meglio nel secondo tempo dove trova più spazio. Partita dai due volti per l'esterno destro di Stroppa.

Zanellato 6 - SI inserisce molto bene e prova spesso a giocare in profondità, ma in alcuni casi predica nel deserto. (Dal 63' Mraz 5.5 - Non incide molto, manca soprattutto negli inserimenti).

Barberis 5.5 - Nella parte centrale del primo tempo sembra prendere in mano le operazioni, ma spesso viene ostacolato dalla pressione di Palmiero e Sciaudone.

Benali 5 - Un giocatore delle sue qualità è indispensabile, ma oggi è mancato nei momenti cruciali. Troppi strappi, poca continuità durante l'arco dei 90'.

Firenze 5.5 - Non incide molto sulla corsia esterna, spesso è costretto ad abbassarsi quando Bittante affonda nella zona di sua competenza. (Dall'83' Machach 5.5 - Doveva incidere con le sue qualità, ma a parte un tiro alto non si vede più).

Simy 5.5 - Molto nervoso durante tutto il match, spesso non è reattivo. Nel finale si divora una grandissima occasione, non è di certo una delle sue migliori partite.

Pettinari 5 - Non brilla moltissimo durante tutta la gara. È pur vero che lo servono poco, ma sbaglia i pochi palloni che tocca. (Dal 64' Rohden 6 - Buon impatto sulla sfida, da quando entra in campo la squadra sembra essere più fluida).