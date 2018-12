Le pagelle del Crotone - Cordaz superstite, male il centrocampo

Risultato finale: Crotone-Spezia 0-3

Cordaz 6,5 - È di fatto l'unico superstite di un tracollo da incubo. Poche responsabilità sulle tre reti subite, tiene i suoi a galla sull'uno a zero con due guizzi prodigiosi su De Francesco e Pierini.

Golemic 5,5 - Regge finché può e si concede qualche bel rammendo e un paio di uscite in bello stile. Dopo la timida reazione della fase centrale di gara il Crotone cala a picco e lui non trova contromisure agli strappi in ripartenza dello Spezia.

Vaisanen 5,5 - Non macchia la sua serata di errori marchiani, ma è coinvolto nelle sviste corali che agevolano i tre timbri spezzini. Agisce al centro della linea: nella prima metà regge come può, affanni che si moltiplicano nel finale.

Sampirisi 5,5 - Prima terzo di sinistra, poi esterno a tutta fascia dopo l'uscita dal campo di Martella. Nella ripresa, eccezion fatta per un paio di spioventi innocui, non riesce a sfondare sul binario di competenza.

Valietti 5 - Chiuso a destra dalla brillante opposizione di Crivello, è sovente costretto a rinculare, senza riuscire a fornire alle due torri del tandem palloni invitanti. Impedimenti reiterati nel corso dei novanta minuti.

Molina 5 - Qualche lampo alternato a sbavature inaccettabili per dinamica e criticità della zona di campo in cui avvengono, vedasi ad esempio l'errore in uscita che per poco non propizia il gol di Gyasi. Rimedia anche un giallo per una strattonata sul ghanese.

Zanellato 5,5 - Prova a mettere ordine nello sviluppo caotico dei rossoblù. In mostra con alcune incursioni potenzialmente ghiotte. Si prende però qualche pausa di troppo, che lo allontana dai riflettori.

Barberis 5 - Non trova soluzioni in una mediana che arranca e fatica a fare filtro. Asse freddo con i compagni di ventura, beccato dai fischi dei tifosi di casa. Lascia il campo al settantatreesimo. (Dal 73' Stoian 5,5 - Non combina nulla dopo l'ingresso).

Martella 6 - Nella prima metà a tinte nere del Crotone è tra i pochi a provare a mettere un po' di pepe nelle transizioni dei calabresi. Sbaglia qualche appoggio, ma calibra in area un paio di spioventi che potrebbero avere miglior sorte. Pochi affanni in copertura a sinistra. (Dal 46' Firenze 5,5 - Poco lucido sotto porta, evanescente nel complesso).

Budimir 5 - Nel clima ostile dello Scida è tra i più bersagliati. Il pubblico di casa non gli perdona nulla, lui ci mette del suo e le pressioni esterne fanno il resto. Contratto e mai pungente, l'intesa con Simy non decolla.

Simy 5,5 - Più frizzante del partner Budimir. Spreca di testa su un bel fendente di Martella, qualche minuto più tardi accarezza il pari con un piattone smanacciato da Lamanna. Nel complesso, però, anche lui è inghiottito dalle difficoltà croniche dei Pitagorici. (Dal 64' Nalini 5,5 - Non incide nei venticinque minuti finali concessigli da Oddo).