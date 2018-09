Le pagelle del Crotone - Cordaz tiene a galla i suoi, Simy punisce

Risultato finale: Livorno-Crotone 0-1

© foto di Federico Gaetano

Cordaz 7 - Se il Crotone va al riposo sul punteggio di 0-0 è solo merito suo con due parate su Diamanti e, soprattutto, su Dainelli. Nel recupero salva su Raicevic.

Cuomo 6.5 - Accorcia bene le distanze sul diretto avversario anche se Murillo non è facile da tenere.

Sampirisi 6.5 - L’uomo migliore della retroguardia del Crotone, si fa sempre trovare pronto al centro dell’area di rigore sui traversoni dal fondo.

Marchizza 6 - Controlla bene la sua porzione di campo, giocando d’anticipo sul diretto avversario.

Faraoni 5.5 - Dalla sua parte Iapichino spinge con insistenza e non sempre riesce a porre rimedio alle scorribande commettendo anche qualche errore di troppo (Dal 61’ Stoian 6.5 - Il suo ingresso cambia l’inerzia del match, dà il via al gol che decide il match).

Rohden 5.5 - Cerca sempre la giocata per il compagno ma questa sera non riesce ad incidere come lui sa fare.

Benali 6 - Dirige l’orchestra con ordine cercando sempre l’imbucata per le punte. E’ difficile calciare in porta con la densità del Livorno.

Firenze 6.5 - Gioca in una posizione più arretrata rispetto al suo raggio d’azione solito, nella ripresa si rende più pericoloso quando si inserisce in area di rigore. Suo l’assist per il gol di Simy.

Martella 6 - Si propone spesso sulla fascia sinistra, duella con Maicon dalla sua parte sia in attacco che in difesa.

Budimir 5.5 - Prova qualche sponda per il suo compagno di reparto Nalini senza però creare mai pericoli veri e propri alla porta di Mazzoni (Dal 78’ Simy 6.5 Al primo vero pallone sblocca il risultato siglando il gol partita).

Nalini 5.5 - La difesa del Livorno non gli lascia spazio per colpire, nessun spunto in attacco per il numero 9 rossoblu.