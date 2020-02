Le pagelle del Crotone - Difesa in difficoltà, si salva Crociata

Risultato finale: Empoli-Crotone 3-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cordaz 6 - Nei primi minuti sfodera una serie di parate decisive prima su Ricci e poi su Bajrami. Incolpevole sui gol dell’Empoli.

Golemic 5 - Soffre la rapidità di Tutino. Da un suo tocco sbagliato di testa nasce la rete di Mancuso.

Spolli 5 - Non chiude su Mancuso in occasione della rete del raddoppio, in difficoltà quando gli attaccanti dell’Empoli accelerano.

Gigliotti 5 - Vale lo stesso discorso fatto per i suoi compagni di reparto. Bajrami gli crea diversi pericoli.

Mustacchio 5 - Si sgancia spesso sulla corsia di destra ma i suoi cross spesso sono preda di Brignoli. Perde il confronto con Tutino in occasione del vantaggio dell’Empoli (Dal 68’ Molina 5,5 - Si vede poco nel vivo dell’azione).

Crociata 6,5 - Uno dei pochi a salvarsi dopo un primo tempo non positivo dei suoi. Calcia spesso dalla distanza, trova il gol del 2-1 con la complicità di Brignoli.

Barberis 6 - Cerca spesso la verticalizzazione verso le punte ma non sempre il suo tocco è preciso. Meglio quando gode di più libertà in mezzo al campo (Dall’83’ Ruggiero sv).

Benali 5,5 - Guadagna un giallo nel finale di primo tempo, nella ripresa è un po’ più nel vivo dell’azione.

Mazzotta 6 - Il suo salvataggio di petto su Bajrami vale come un gol. In difesa soffre le sgroppate di Bajrami, qualcosa di più in fase di spinta.

Maxi Lopez 5 - Stroppa lo aveva annunciato in conferenza alla vigilai, non è al top della condizione. Pochi spunti per lui questa sera, viene stretto nella morsa della retroguardia dell’Empoli (Dal 68’ Gerbo 6 - Si fa notare per una gran conclusione dalla distanza salvata da Brignoli).

Armenteros 5 - Si abbassa alla ricerca del pallone. E’ più dinamico rispetto al suo compagno di reparto facendo vedere qualche giocata.