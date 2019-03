Le pagelle del Crotone - Firenze prezioso, male Tripaldelli e Golemic

Risultato finale: Crotone-Lecce 2-2

© foto di Andrea Rosito

Cordaz 6 - Quando c'è da mettere una pezza ci prova e ci riesce, ottime le sue parate su La Mantia e Falco. Non ha nulla da fare invece sui colpi di testa ravvicinati di Tabanelli e Mancosu.

Curado 6 - Il meno in sofferenza del pacchetto arretrato dei pitagorici, l'argentino si intende con Spolli e presidia abbastanza bene la sua zona di competenza. Bravo nell'anticipo su La Mantia.

Spolli 6 - Suo malgrado si rende protagonista della prima rete subita, perde la lente a contatto e lascia il campo. Assenze pesante in area di rigore e Tabanelli rimane solo a staccare. Nella ripresa invece è impeccabile.

Golemic 5 - Le sofferenze del Crotone arrivano quasi sempre dalla sua zona di competenza, esce con le ossa rotte e si intende male con Tripaldelli. Catena di sinistra oggi fatale per i pitagorici.

Firenze 7 - Insieme a Benali è il migliore in campo della formazione di Stroppa. Dalla destra sforna l'assist per Simy, quando si sposta sulla corsia opposta serve il pallone vincente per Benali.

Rohden 5,5 - Non una grandissima prestazione del centrocampista svedese, riesce in pochissime occasioni a schermare bene i centrocampisti avversari. Ha influito anche il cartellino ricevuto nella prima parte di gara. (Dal 73' Zanellato 6 - Cambio azzeccato per Stroppa, i suoi inserimenti senza palla impensieriscono la difesa del Lecce).

Barberis 5,5 - Regista con una marcia in meno per la formazione pitagorica, ha vissuto giornate migliori. Si incarica della battuta di ogni calcio piazzato dal quale non nasce alcuna occasione pericolosa.

Benali 7 - Uno dei pochi che prova ad accendersi nei minuti più complicati del Crotone, spesso danza sulla sfera. Estremamente importante nell'economia del gioco della formazione di Stroppa. Nel finale si mette in proprio e sigla il gol del pareggio.

Tripaldelli 5 - Tante cavalcate lungo la corsia mancina, ha polmoni ma paga gli errori di gioventù. Il gioco aereo non è il suo forte di certo, prima viene anticipato da Tabanelli e nella seconda occasione si fa sovrastare da Mancosu. (Dal 56' Sampirisi 6 - Rispetto al compagno sostituito soffre meno in fase difensiva).

Machach 5,5 - Due occasioni da rete nella prima parte di gara, per il resto nulla più. Gioca abbastanza lontano da Simy e non dà supporto al nigeriano, prova ad accendersi ma fatica a restare stabilmente in partita. (Dal 52' Kargbo 6 - Entra con la giusta fame agonistica, Marino gli nega la gioia della prima rete).

Simy 6,5 - La sua fisicità mette in seria difficoltà la difesa del Lecce, ad inizio partita sigla anche la rete con un colpo di testa perfetto. Prezioso come punto di riferimento per far salire i compagni.