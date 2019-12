Le pagelle del Crotone - Gioia Messias, Crociata ispiratissimo

Risultato finale: Crotone-Trapani 3-0

© foto di Andrea Rosito

Cordaz 6: spettatore non pagante, un’unica parata semplice su Pettinari e poco altro.

Cuomo 6: bravo nel gioco aereo, bene nel dare sempre l’appoggio a Mustacchio quando l’esterno non ha altre opzioni per passare il pallone (dall’86’ Bellodi sv)



Marrone 6: guida il reparto con personalità e puntualità, cerca sempre la giocata più semplice e per questo sbaglia pochissimo.

Golemic 6.5: è il primo regista, ha anche buone intuizioni: come quando trova un lancio per Mustacchio per la doppia, grossa occasione del primo tempo. Attento anche a difendere.

Mustacchio 6.5: grandi tempistiche nell’inserimento, poi però è poco freddo nel ribattere a rete e colpisce il palo. Nella ripresa è uno stantuffo sulla destra, non si stanca mai.

Gomelt 5.5: è il più in ombra della mediana calabrese, il croato non riesce mai a farsi notare (dal 74’ Mazzotta 6.5: gli bastano quattro minuti per entrare nel tabellino dei marcatori: colpo di testa ed è 2-0 Crotone).

Barberis 6: quando gioca di prima offre buoni spunti, quando si intestardisce con i dribbling perde palla e causa un paio di ripartenze ospiti.

Crociata 7: l’intuizione per la rete di Messias è magica, poi dispensa altri grandi filtranti ed è uno dei migliori in campo.

Molina 6.5: si conquista il rigore del tris, la ciliegina su una prestazione di spessore.

Messias 7: finalmente arriva la prima gioia in B, quella che sembrava una maledizione. E per poco non trova anche la doppietta personale (dall’85’ Ruggiero sv).

Simy 6.5: buona partita, arricchita dalla rete su rigore che chiude definitivamente i conti sul 3-0