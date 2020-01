Le pagelle del Crotone - Junior Messias scatenato, impeccabile Marrone

Risultato finale: Cosenza-Crotone 0-1

© foto di Andrea Rosito

Cordaz 6,5 - Su questi importantissimi tre punti c'è sempre la griffe dell'estremo difensore dei pitagorici, due grandi interventi nel primo tempo. Nel secondo tempo è miracoloso sul destro di Machach. Salvato dal direttore di gara sul colpo di testa di Sciaudone.

Golemic 6 - Probabilmente l'elemento della linea a tre difensiva di Stroppa che fa maggiormente fatica nella fase di spinta del Cosenza, per il resto prestazione diligente la sua nel complesso.

Marrone 7 - Semaforo rosso per gli attaccanti del Cosenza dalle sue partita, prestazione senza alcun dubbio perfetta per il baluardo dei pitagorici. Numerose le chiusure vincenti ai danni di Riviere.

Gigliotti 6 - Soffre pochissimo gli avversari, presidia la sua zona di competenza senza sofferenza. Qualche stacco di testa prezioso per liberare la propria area di rigore sugli spioventi avversari.

Molina 6,5 - Uno dei calciatori più preziosi per la squadra di Giovanni Stroppa, dove lo metti sta e rende in egual modo. Parte a destra, finisce a sinistra mantenendo sempre gli stessi standard di rendimento.

Crociata 6 - Partenza lenta, quasi timida ma resto della sfida di personalità. Recupera diversi palloni in mezzo al campo, dà quantità al reparto mediano e prova la grande giocata in rovesciata. Coraggioso.

Barberis 6,5 - Equilibrio e geometrie nella linea mediana per il Crotone, solita ottima prova per il metodista dei pitagorici. Suo l'assist vincente su calcio di punizione per la rete di Messias.

Benali 6 - Meno appariscente rispetto al solito, nei primi minuti sembra scatenato grazie alle sue qualità. Più abbottonato dopo il vantaggio, svolge anche un ottimo lavoro di contenimento senza palla. (Dal 81' Gomelt sv).

Mazzotta 6 - Fase difensiva ok, tanta spinta in zona offensiva ma qualche scelta che lascia a desiderare. Si regala anche un tunnel su Baez però frettoloso in una grande occasione sul finire del primo tempo. (Dal 63' Mustacchio 5,5 - Non un grande impatto con la sfida il suo al Marulla).

Messias 7 - Per un tempo è straordinario, salta uomini come birilli e firma con un grande mancino la rete da tre punti. Tra le linee è praticamente imprendibile, nella ripresa soffre la grande pressione del Cosenza.

Simy 5 - Non è la serata del gigante nigeriano, mai realmente pericoloso in area di rigore avversaria. Non riesce a dialogare con Messias e nel secondo tempo si divora l'occasione del raddoppio. (Dal 76' Maxi Lopez sv).