Le pagelle del Crotone - La difesa blinda Cordaz, Molina non ingrana

Risultato finale: Crotone-Cittadella 0-0

© foto di Andrea Rosito

Cordaz 6 - Vive un pomeriggio di agio, al netto dell'inoffensività nei metri finali del Cittadella. Si distende su un radente di Siega dopo undici minuti, poi solo uscite agevoli. Clean sheet che non frutta però punti.

Sampirisi 6,5 - Intraprendenza e dinamismo che gli consentono in alcune circostanze di sfondare a destra, anche se sbaglia sistematicamente la scelta nei momenti topici. Quando può pesca bene l'imbucata per l'incursione a destra di un compagno. Poche noie in copertura.

Vaisanen 6,5 - Guida con personalità la linea ed è quasi sempre pulito negli anticipi. Guardingo anche sulle palle alte. Stringe i denti nel finale, quando la stanchezza accumulata appesantisce testa e gambe.

Marchizza 6 - La collaborazione con il partner è proficua. Non ruba l'occhio, ma gestisce bene i frangenti più spinosi e non mostra il fianco. Movimenti eseguiti spesso e volentieri in sintonia con il resto della truppa.

Martella 6 - Sorveglia il binario di competenza e concede di rado sbocchi ai dirimpettai. In proiezione offensiva finisce per perdersi dopo un avvio incoraggiante. Calibra in area alcuni fendenti potenzialmente ghiotti non sfruttati dai compagni.

Molina 5,5 - Mette cuore e garra laddove non arriva la tecnica, ma non sempre basta. Pasticcia in più di un'occasione con la palla tra i piedi. Impegna Paleari con un tiro-cross dalla destra smanacciato dall'uno granata.

Barberis 6 - Mette ordine in regia ed è l'elemento equilibratore della cintola rossoblù. Giocate semplici, ma in linea con le dispense di mister Stroppa. Qualche indecisione, ma rimane a galla e non perde la tramontana.

Zanellato 6 - Gettato nella mischia in extremis per il forfait di Nalini. Sempre protagonista nelle ripartenze dei Pitagorici: solite buone doti palla al piede, anche se in rifinitura è leggero e superficiale.

Rohdén 5,5 - Corsa e sostanza abbinate ad una dose insufficiente di estro e incisività. Si mette al servizio dei compagni ed è utile alla causa quando ripiega, ma non riesce a pungere in transizione. A un quarto d'ora dallo scadere del tempo regolamentare lascia il posto al rientrante Benali. (Dal 75' Benali 6 - Ritrovato, anche se riceve un giallo che gli farà saltare il Foggia).

Firenze 5,5 - Prova a mettere pepe in una prima frazione soporifera con un paio di sussulti che non sortiscono effetti. Prima una volée di mancino che s'impenna, poi una ribattuta masticata da pochi passi, infine una stecca dal limite intercettata da Paleari. Intensità che cala dopo l'intervallo: torna alla base al minuto sessantotto. (Dal 68' Kargbo 6 - Rinsavisce la verve dell'attacco e accarezza il colpaccio allo scadere).

Simy 6 - Non impegna come vorrebbe Paleari, ma i suoi movimenti a sganciarsi per palleggiare con i mediani fluidificano la costruzione. Ottimo lavoro di sponda, meno brillante la finalizzazione, anche se chi lo circonda non lo rifornisce (quasi) mai.