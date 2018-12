Le pagelle del Crotone - La difesa non fa Festa, Simy il migliore

Risultato finale Ascoli-Crotone 3-2

Festa 5 - Nel primo è chiamato a sventare il tuffo di Beretta e risponde presente. Ma è grave il gol subìto da Beretta, quando non esce sull'avversario.

Valietti 6.5 - Encomiabile il lavoro che svolge sulla fascia destra. Spinge con una continuità impressionante e confeziona l'assist perfetto per il raddoppio di Firenze.

Cuomo 5 - L'incomprensione con Festa condanna il Crotone al pareggio in extremis. Il difensore chiama l'uscita del portiere e si lascia sfuggire Beretta.

Väisänen 5 - Non si può rimanere immobili, un peccato capitale soprattutto sul terzo gol dell'Ascoli, quando lascia libero Ganz. Sbaglia troppo e non è attento.

Faraoni 6 - Non è un terzino sinistro ma si è perfettamente adattato all'emergenza del Crotone. Si disimpegna con buoni risultati e dà il meglio sulla fascia.

Molina 6 - Svolge un lavoro a dir poco prezioso a centrocampo, cercando lo spazio di inserimento e le verticalizzazioni. Fa il suo senza sbagliare.

Barberis 6 - Il Crotone gira bene grazie alla sua manovra, che però perde lucidità nella ripresa. Si divora clamorosamente l'occasione di chiudere la gara sul 3-0.

Rohdén 6 - Ha cambiato più ruoli nel corso della gara e il bilancio risulta sufficiente. Fisico in mediana, prezioso negli inserimenti. (Dall'88' Zanellato s.v.).

Firenze 7 - L'incornata che segna il raddoppio del Crotone è magistrale, potente e precisa. Un bomber che non fa mancare le proprie iniziative sull'esterno.

Simy 7 - La punta centra il quarto gol in campionato con la rete che vale il vantaggio calabrese. Furbo a sfruttare il batti e ribatti, fa reparto da solo.

Nalini 6.5 - Festeggia la nascita del figlio con una prestazione importante. Cerca più volte il gol, al suo destro potente dice di no soltanto il miracolo di Bacci. (Dal 65' Budimir 5.5 - Stroppa lo manda in campo confidando nell'esperienza della punta. Troppo fumoso, non riesce a dare la scossa).