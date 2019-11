Le pagelle del Crotone - Marrone entra e segna, Simy spento

© foto di Andrea Rosito

Cordaz 6: viene graziato per due volte da Diaw, per il resto il Cittadella fatica a presentarsi dalle sue parti. Senza colpe sul gol del pari di Luppi.

Golemic 6: si conferma un difensore affidabile, non è un caso se è tra i primi per precisione nei passaggi nella categoria.

Spolli 6.5: ottima prova del centrale difensivo, che però all’intervallo alza bandiera bianca per un problema fisico (dal 46’ Marrone 7: il primo pallone che tocca è quello che butta alle spalle di Paleari per il primo gol con la maglia del Crotone. Anche quando si tratta di difendere è sempre attento).

Gigliotti 5.5: qualche macchia in più per il centrale di sinistra di Stroppa, che troppe volte si perde Diaw.

Molina 5: una buona partita, poi l’ingenuità gravissima nel finale: due gialli in un minuto, uno per fallo e uno per aver allontanato il pallone. E il Crotone, poco dopo, paga l’inferiorità numerica subendo l’1-1.

Messias 6: quando ha la palla, si ha la sensazione che possa creare qualcosa. Ha ottime intuizioni, ma è poco concreto.

Barberis 6.5: pennella il corner sulla testa di Marrone, fa girare tutto il Crotone dettando i ritmi della manovra.

Crociata 5.5: è il centrocampista che si vede meno, pochi inserimenti e poco filtro in mediana.

Mazzotta 5.5: dà tutto, ma si divora il potenziale 2-0 calciando malissimo da ottima posizione (dall’82’ Mustacchio sv)

Vido 6: attivo, si muove bene, colpisce anche un palo: è un prospetto da tenere in considerazione (dal 65’ Nalini 5.5: Stroppa lo butta nella mischia all’ora di gioco sperando nella sua esperienza, lui però ha poca brillantezza e si vede. Due cross provati, entrambi tra le braccia di Paleari).

Simy 5: il Cittadella lo teme, lui fa pochissimo per mettere paura. E, dopo qualche pallone perso di troppo, dalle tribune dello Scida si sente anche qualche fischio di disapprovazione.