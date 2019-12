Le pagelle del Crotone - Messias pimpante, Golemic ingenuo

Vladimir Golemic

© foto di Andrea Rosito

Cordaz 5,5 - Raccoglie il pallone dal fondo della rete in tre occasioni, anche se è incolpevole sulle marcature granata. Fin quando riesce tiene a galla i suoi uomini.

Golemic 4,5 - Giornata agrodolce per il difensore sloveno, che prima trova la via della rete realizzando il terzo centro stagionale, poi si fa espellere per un intervento da ultimo uomo su Gondo lanciato a rete.

Marrone 6 - Prova autoritaria del difensore scuola Juve, che salva i suoi in almeno un paio di occasioni. Ha la colpa di sprecare nel finale il pallone del potenziale pareggio.

Gigliotti 5,5 - Non una prova impeccabile da parte del centrale francese che se non altro ha il merito di propiziare l'autorete di Jaroszynski.

Mustacchio 6 - Fin tanto che resta in campo risulta una minaccia per la corsia mancina granata. Dal 34’ Cuomo 5 -Prova insufficiente da parte del centrale napoletano, che perde la stragrane maggioranza dei duelli con gli avanti granata.

Messias 6,5 - A tratti indemoniato, mette in mostra tutto il suo repertorio tecnico con giocate d'alta scuola. In apertura cicca un pallone invitante all'altezza del dischetto, ma risulta tra i più pericolosi del Crotone.

Barberis 6 - Prova a tutto campo per il metronomo rossoblù, bravo ad impostare e rattoppare all'occorrenza.

Crociata 4,5 - Tanto dinamismo e corsa per l'ex Pro Vercelli che sciupa però in apertura di ripresa una clamorosa chance che poteva valere il raddoppio. Dal 78' Gomelt - sv

Molina 7 - Gara di grande sacrificio da parte del laterale di Stroppa, che difende basso per contenere Lombardi. Quando spinge sull'acceleratore sa far male.

Nalini 6 - Pimpante in apertura, serve un buon pallone a Messias che svirgola. Il passo è quello giusto, ma gli manca il guizzo. Dal 55' Mazzotta 5 - Dal suo lato arrivano i pericoli maggiori nel finale.

Simy 5 - Ingabbiato dai centrali granata, risulta inoffensivo. Non riesce mai ad andare alla conclusione e si dimostra troppo nervoso rischiando oltremodo.