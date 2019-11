Le pagelle del Crotone - Messias talento vero, male Crociata

© foto di Andrea Rosito

Cordaz 6,5 - Tiene a galla i suoi sulle sortite sannite, mettendo tanto carattere da veterano qual è.

Gigliotti 5,5 - Viene ammonito per proteste sul rigore trasformato da Viola, ma è comunque ordinato per tutto il resto della gara.

Spolli 6 - Gara saggia, quella dell'argentino. Contiene fisicamente Coda sui duelli arei, ma si perde gli avversari sulla rapidità in qualche frangente pur rischiando comunque poco.

Golemic 6 - Senza infamia né lode, la gara dello sloveno: prova anche a farsi vedere in avanti e in generale mantiene bene la posizione.

Molina 5,5 - Si perde un paio di volte gli avversari dal suo lato, in fase di spinta prova a farsi vedere ma con fortune alterne.

Dall'85' Nalini sv



Crociata 5 - Ammonito sul fallo da rigore, rischia più volte il secondo giallo e viene sostituito anche e soprattutto per questo. Impegna Montipò, ma non è abbastanza per conquistare la sufficienza quest'oggi.

Dal 58' Vido 5,5 - Difficile dargli un voto, dato che non si vede quasi mai. Non fa male quelle poche volte in cui viene chiamato in causa, e questo è decisamente troppo poco per incidere quest'oggi.

Zanellato 6,5 - Gara davvero buona quella del giovane scuola Milan, che si fa vedere piuttosto bene e fa quel che può per alzare il baricentro della squadra.

Barberis 6 - Prestazione solida, piedi buoni e discreta interdizione. Oggi, però, non era facile e nonostante tutto conquista comunque la sufficienza.

Mazzotta 5,5 - Si vede poco l'ex Palermo e Catania, che non riesce mai a spingere con convinzione quest'oggi.

Dal 58' Mustacchio 6,5 - Va vicino al gol più volte, probabilmente da titolare avrebbe dato un apporto ancora maggiore. L'uomo in più dei pitagorici nell'ultima mezz'ora abbondante.

Messias 6,5 - Ma come faceva a non giocare neanche in C un giocatore del genere fino a qualche anno fa? Dribbling pazzesco, abile con entrambi i piedi e super-poliedrico. Piacevole scoperta, va anche vicino al gol quest'oggi.

Simy 6 - Gara generosa, nonostante i pochi spazi. Non era la partita giusta per trovare il gol, probabilmente, ma lui ce la mette comunque tutta.