Le pagelle del Crotone - Molina illude, attacco impalpabile

Queste le valutazioni date al Crotone, che ha pareggiato tra le mura amiche per 1-1 contro il Chievo.

Cordaz 6 – Quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto, per poi cedere nel finale sul colpo di testa di Ceter.

Cuomo 6 – Buona prestazione per il difensore crotonese, che in più di un’occasione limita le avanzate clivensi.

Marrone 6,5 – Tra i migliori nella squadra di stroppa. Ha spesso la meglio sugli attaccanti clivensi e fa ripartire con qualità l’azione.

Golemic 6 – Alterna momenti di tranquillità ad altri in cui viene messo maggiormente in difficoltà dai giocatori gialoblù. (dal 73’ Curado 6 – Buon finale di gara da parte sua.)

Gerbo 6 – Tra i più intraprendenti nel primo tempo, con le sue discese sulla destra. Più opaco nella ripresa. (dal 60’ Mustacchio 6 – Sventa un paio di pericolose azioni d’attacco del Chievo.)

Benali 6,5 – In una gara piuttosto in ombra, si accende al momento decisivo fornendo a Molina l’assist per l’1-0.

Barberis 6 – Parte da regista per poi crescere a livello di apporto in fase offensiva. In generale, dà sostanza e dinamismo alla mediana.

Zanellato 6 – Nel primo tempo è tra i più pericolosi, con due occasioni mancate di poco. Più presente nella zona nevralgica del campo nella seconda parte del match. (dall’88’ Gomelt s.v.)

Molina 6,5 – Ha il merito di portare in vantaggio il Crotone, sfruttando il perfetto assist di Benali. Nel finale si perde Ceter in occasione dell’1-1.

Armenteros 5,5 – Prova sottotono per l’ex Benevento, sia in fase conclusiva che per eventuali assist ai compagni. (dal 72’ Crociata 6 – Entra nel finale per provare a conservare il vantaggio.)

Simy 5,5 – Il principale realizzatore del Crotone ricomincia il campionato con il piede sbagliato. Al di là di qualche sponda, non riesce ad incidere. (dall’88’ Maxi Lopez s.v.)