Le pagelle del Crotone - Mustacchio doppietta, Barberis spento

Risultato finale: Crotone-Perugia 2-3

© foto di Federico Gaetano

Cordaz 5 - Non ha particolari colpe su due dei tre gol subiti. Ingenuità clamorosa in occasione del raddoppio di Melchiorri: inspiegabilmente abbandona la propria area di rigore, spalancando la porta all'attaccante avversario.

Golemic 5.5 - Deviazione sfortunata sul gol di Di Chiara. Poco reattivo, si sveglia nel finale cercando qualche lancio in profondità che non viene mai letto a dovere dagli attaccanti.

Marrone 5.5 - Rientra tra i titolari in un pomeriggio negativo per praticamente tutta la squadra. Mai incisivo.

Gigliotti 5.5 - Sicuramente il centrale di difesa più reattivo, ma gioca ben al di sotto delle proprie potenzialità.

Mustacchio 7 - Si prende la scena realizzando una doppietta contro la sua ex squadra. Non esulta, in segno di rispetto, ma è sicuramente soddisfatto per la sua prova anche se non sono arrivati punti.

Benali 6 - Alterna, come da tradizione, la fase offensiva a quella difensiva. Giornata poco brillante, ma comunque sufficiente per il nazionale libico.

Barberis 5 - Troppo impreciso, una vasta quantità di errori ai quali non ci ha mai abituato nel corso della stagione. Peggior gara stagionale per il 18 rossoblu. (Dal 90' Gomelt s.v.)

Crociata 5 - Anche il giovane di scuola Milan è protagonista di una prestazione sottotono. Mai pericoloso, per gli avversari è abbastanza facile contenerlo.

Molina 6.5 - Domina sulla corsia di sinistra, effettua tantissimi cross che però non vengono gestiti a dovere dagli attaccanti. Stroppa lo toglie dal campo senza una motivazione particolare. (Dal 67' Mazzotta 5.5 - Prova ad entrare in partita, ma non ci riesce)

Messias 5 - Zero tiri in porta in novanta minuti: troppo poco per meritarsi la sufficienza. (Dal 67' Vido 5 - Spettatore non pagante)

Simy 5.5 - Fa di tutto per provare ad entrare nel tabellino dei marcatori, ma si vede negare il gol in più occasioni da uno straordinario Vicario.