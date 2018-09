Le pagelle del Crotone - Nalini strepitoso, Firenze instancabile

Risultato finale: Crotone-Foggia 4-1

Andrea Nalini

© foto di Federico De Luca

Cordaz 6 – Nel primo tempo rischia di combinare la frittata, ma nella ripresa risponde presente su tutti i tentativi ospiti.

Cuomo 6 – Inizialmente va un po' in difficoltà sulla sua corsia dove Cicerelli spinge molto, ma cresce col passare dei minuti.

Sampirisi 7 – Prestazione sontuosa del numero 31, sempre deciso e pulito negli interventi. Invalicabile.

Marchizza 6 – Coadiuva ordinatamente i compagni di reparto senza andare mai in affanno.

Faraoni 6,5 – Primo tempo eccellente dell'esterno scuola Inter, autore di un bel gol al volo. Nella ripresa cala e concede un ingenuo rigore nel finale.

Rohden 6,5 – Corsa, qualità e inserimento decisivo sul 4-0. Ottima la sua prestazione.

Benali 6 – Meno brillante rispetto ai compagni di reparto, ma tanto lavoro sporco per il numero dieci di Stroppa.

Firenze 7 – Gara da incorniciare per il centrocampista classe '93, che dispensa giocate di alta scuola per tutti 90'. Bello e decisivo il suo gol per il 2-0 ad inizio ripresa.

Martella 6 – Spinge molto ma a volte risulta un po' impreciso. Suo l'assist per il vantaggio di Faraoni. Dal 78' Molina 6 – Porta vivacità alla manovra calabrese nel finale.

Budimir 5,5 – Non giocava da molto e si vede. Si difende come può, ma gli manca brillantezza. Nel primo tempo sciupa una ghiotta occasione in area piccola. Dal 70' Simy 6 – Il gigante nigeriano entra bene in partita e si rende utile col suo gioco di sponda.

Nalini 7,5 – La palma del migliore in campo tocca a lui, che illumina lo Scida con una rete da cineteca e sfiora il bis qualche minuto più tardi. Quando parte palla al piede sono dolori per le difese avversarie. Dall'83' Stoian s.v.