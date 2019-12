Le pagelle del Crotone - Prima gioia per Cuomo, gemma di Crociata

© foto di Andrea Rosito

Risultato finale

Crotone - Livorno 2-1

12' Marras (L); 23' Cuomo (C); 26' Crociata (C)

Cordaz 6 - Si infuria sul gol di Marras, ed ha ragione: la palla gli passa proprio tra le gambe. Successivamente però è attento su Mazzeo e sul tentato bis di Marras. Si fa male nel recupero, stringe i denti.

Cuomo 7 - Riequilibra la situazione di punteggio allo Scida con un colpo di testa facile facile a porta sguarnita: è il suo primo gol da pro con il Crotone. Rimpiazza al meglio l'assente Golemic.

Marrone 6 - Lui che è senz'altro il più tecnico tra i tre centrali, ha sia il compito di guidare il reparto che quello di impostare con pulizia. Svolge piuttosto sufficientemente entrambe.

Gigliotti 5,5 - Per lunghi tratti il meno sicuro all'interno della retroguardia di Stroppa, anche a causa delle continue accelerazioni di Marras. Quando quest'ultimo si accentra spesso sono guai.

Mustacchio 6 - Sulla fascia destra fa un lavoro di grande quantità, facendosi trovare sempre come punto d'appoggio e di sviluppo della manovra. Appena prima di uscire sfiora anche un gol.

(dall'87' Rutten s.v.)

Molina 5,5 - Il vantaggio degli ospiti nasce da una sua clamorosa disattenzione, con tanto di scippo subito e volata verso la porta. Va un po' meglio nel resto della gara, anche se la macchia rimane.

Barberis 6 - Gioca spesso e volentieri a ritmo compassato, preferisce azionare il cervello ancor prima dei muscoli nelle gambe. Cerca addirittura un gol olimpico nel finale del match.

Crociata 7 - Ispirato, sembrano riuscirgli tutte le cose che prova. Come quando segna il 2-1 al minuto 26 grazie a una parabola morbidissima disegnata con il destro. Protagonista della vittoria, ha regalato una gemma.

Mazzotta 6 - Da quella parte Stroppa vuole un terzino vero e proprio, e si affida a lui. La risposta del laterale mancino è ordinata, anche se priva di strappi. Svolge il suo compito.

(dal 94' Gomelt s.v.)

Messias 6,5 - Il brasiliano va ancora cercando la sua prima rete in B, e sembra quasi essere una maledizione. Non inganni però lo score, perché è stato fondamentale nella creazione del gioco negli ultimi 30 metri.

Simy 5,5 - A tratti pare nervoso, mette lo zampino sull'1-1. Anzi, è una mano, ma per sua fortuna Minelli non se ne accorge. Poco pericoloso in generale, sperava di far meglio nella sua 100^ con gli Squali.

(dal 71' Vido 6,5 - Crea molti più pericoli lui in più di venti minuti che Simy nei primi settanta. Prova ad andare in gol, ma anche a far segnare i compagni. Non ci riesce, per un pelo).