Le pagelle del Crotone - Prodezza di Benali, Festa troppo incerto

Risultato finale Pescara-Crotone 2-1

Festa 5.5 - Il maldestro errore sulla rimessa dal fondo regala a Mancuso la palla che sblocca il match. Un altro paio di rinvii imprecisi e poca sicurezza a tutto il reparto.

Cuomo 6 - Si trova a dover fronteggiare il tandem Del Grosso-Antonucci che spesso lo mettono in difficoltà. Il difensore però è bravo a chiudere sulle incursioni degli avversari dalle sue parti. (Dall'87' Simy s.v.).

Marchizza 6 - Mancuso è un cliente molto scomodo da arginare, il centrale ex Roma ci riesce in modo sufficiente anche se nel finale gli toccano gli straordinari sull'attaccante del Pescara.

Golemic 6.5 - E' il perno della difesa calabrese, ottimo negli anticipi e nel togliere spesso le castagne dal fuoco. Arriva sul pallone prima degli avversari e riparte testa alta e palla al piede.

Faraoni 6.5 - Altrettanto efficace nel proporsi rispetto all'omonimo sulla corsia opposta, anche più pericoloso con un tiro da fuori che si rivela la migliore occasione dei suoi nel primo tempo.

Rohdén 6 - Una prestazione di sostanza per il centrocampista che però fa mancare i suoi inserimenti nel corso della gara. Prima di essere sostituito tenta anche un gol alla Del Piero. (Dal 69' Nalini 5.5 - Entra per aumentare il peso offensivo e tentare il tutto per tutto, ma non riesce a incidere sulla partita).

Benali 7 - Il grande ex della partita, alla prima da avversario all'Adriatico, è l'uomo ovunque del Crotone. Pareggia i conti con una prodezza di mancino, un tiro balistico dal cerchio di centrocampo.

Molina 6 - Più quantità che qualità, ma tanto basta per svolgere il suo compito in mediana. Non disdegna il supporto alla difesa, spazzando via in diverse situazioni difficili. (Dall'89' Crociata s.v.).

Firenze 6 - Bravo a sfruttare la corsa sulla fascia sinistra, dalla quale arrivano i maggiori pericoli dei pitagorici. Sforna numerosi cross in mezzo, non sempre puntuali per i compagni.

Stoian 5.5 - Un colpo di testa degno di nota nel primo tempo, un altro tentativo sempre in gioco aereo nella ripresa quando si fa vedere con maggiore continuità pur restando un po' fumoso.

Budimir 5 - Il gioco del Crotone lo mette a disposizione di ricevere il pallone in mezzo all'area, ma l'attaccante non si rende mai pericoloso. E si divora anche un gol facile facile.