Le pagelle del Crotone - Simy ci prova, Evans abulico

Risultato finale: Trapani-Crotone 2-0

Festa 5.5 - Beffato in entrambe le circostanze, non perfetto in altre circostanze.

Cuomo 5 - Serata da dimenticare, più di un errore di concentrazione.

Golemic 5.5 - Anche lui non convince, le motivazioni sono poche e l'attenzione cala.

Gigliotti 5.5 - In difficoltà con Pettinari e compagni, non trova le giuste conto imisure e anche lui finisce per uscire sconfitto dal campo. (dal 68' Bellodi 5.5 - )

Mustacchio 6 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono dopo un'ora di gioco. (dal 67' Curado 6 - )

Messias 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Barberis 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco. Ultima gara con il Crotone, passerà al Monza. (dal 79' Rodio s.v. - )

Gomelt 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Mazzotta 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross dalla sinistra, cala alla distanza. (dal 67' Gerbo s.v. - )

Simy 6 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, perdonando la sbavatura avversaria.

Evans 5 - Gara opaca, tanti errori, anche un'ammonizione. (dal 53' Zanellato 6 - )