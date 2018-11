Le pagelle del Crotone - Simy croce e delizia, male gli esterni

Perugia-Crotone 2-1

Simy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Festa 6,5 – Sventa diversi pericoli, risultando provvidenziale in almeno due occasioni su Melchiorri e, nel finale, su Dragomir.

Sampirisi 6 – Si propone con una certa continuità nel primo tempo, prima di eclissarsi nella ripresa. Concede poco dal suo lato.

Vaisanen 6 – Buona prova del centrale finlandese, che tiene bene la posizione senza commettere grosse sbavature.

Curado 6 – Battaglia con Melchiorri, offrendo una buona prova e concedendo poco.

Faraoni 6 – Costretto fuori ruolo per necessità, va spesso in difficoltà sulle fiammate di Kingsley. Gravi le responsabilità sul vantaggio biancorosso, quando si fa soffiare il pallone proprio dal nigeriano. Cresce nella ripresa, scodellando alcuni palloni invitanti. Dal 75' Budimir 5,5 – Ci mette tanto fisico nel finale, ma non riesce a lasciare il segno.

Molina 6 – Tanta corsa da parte della mezzala, che nel primo tempo serve alcuni cross col contagiri. Cala nella ripresa. Dall'84' Valietti sv

Rohden 6 – Tocca molti palloni, aiutando la squadra nella circolazione del pallone. Ci mette tanta qualità.

Barberis 5,5 – Non una grande prestazione da parte del metronomo rossoblù, più utile in fase di contenimento che in costruzione.

Firenze 5,5 – Quando si inserisce sa far male, arrivando due volte al colpo di testa in area piccola nel primo tempo, ma difettando in precisione. Nella ripresa gioca più largo, ma senza pungere.

Simy 6 – Realizza con freddezza il rigore del momentaneo pareggio, ma poi si rende protagonista in occasione del definitivo vantaggio umbro, deviando nella propria porta una punizione di Falasco.

Stoian 5,5 – Gioca diversi palloni, ma senza incidere. Mette in mezzo qualche buon traversone e poco oltre, da lui ci si attende di più. Dal 75' Crociata 5,5 – Non riesce ad imprimere la svolta sperata.